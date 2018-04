Teófila: "No se mantienen los equipamientos porque no se quiere"

"No se ha hecho nada porque no se quiere, no es por falta de recursos". La ex alcaldesa Teófila Martínez se mostró muy crítica con el estado en el que se encuentra actualmente el equipamiento de Entrecatedrales, tal y como se reprodujo en un reportaje publicado por este periódico en la edición de ayer.

Martínez afirma que después de tres años "sin hacer nada por el mantenimiento en la ciudad, se hace muy visible el deterioro del mobiliario urbano, de las calles y de los equipamientos y no hay excusas para ello". La ex alcaldesa afirma que el trabajo de mantenimiento estaba encarrilado porque su partida estaba incluido en los presupuestos dentro del apartado de gastos corrientes y no de inversiones.

"Han estado viviendo de las rentas pero en asuntos como éste ya se les van acabando"

La edil popular afirma que lo que se demuestra con todo ello es que ni el alcalde ni ninguno de sus concejales "están en la ciudad, no la andan y ésta hay que mirarla cono ojos de concejal".

Martínez también negó que el deterioro que sufre el equipamiento sea por los materiales, porque los años anteriores no había habido problemas, "lo que pasa es que en estos tres años no han hecho nada". En este sentido señala que entonces en ninguna ciudad costera se podrían poner este tipo de materiales, "lo que pasa es que hay que mantenerlos. Precisamente esto es lo que hace que no haya que cuidarlo a diario pero hay que lijar, pintar...".

La ex alcaldesa hizo un repaso a diversos equipamientos y mobiliario urbano que está en mal estado por esa falta de mantenimiento, como la parte trasera de la Casa de Iberoamérica, las farolas del Campo del Sur o de la Alameda o de los bajos del Balneario de la Palma en la playa de La Caleta.

"Está claro que al alcalde no le importa nada. Podemos está viviendo de las rentas que les dejamos pero después de tres años hay cosas que se acaban".

En el caso concreto de Entrecatedrales afirma que ni siquiera son unos arreglos muy costosos "porque es que dan hasta ganas de ir con un bote de pintura y hacerlo".

También criticó por ejemplo el estado del parque Celestino Mutis, sus rejas y la vela que corona el auditorio, que está rajada por varios puntos".

Por todo ello considera que lo que hay es "una dejadez porque no es que no sepan hacerlo". Martínez recuerda que el grupo municipal hizo precisamente hace justo un año una propuesta al pleno municipal para que se mantuviera en condiciones el espacio de Entrecatedrales y también las marquesinas de los autobuses aledañas "pero hasta ahora nada de nada".