Teófila Martínez resta valor a la reprobación por venir del alcalde

La reprobación del Pleno del Ayuntamiento de Cádiz no hace mella en la exalcaldesa de la ciudad, Teófila Martínez, ni en el portavoz del Grupo Municipal Popular, Ignacio Romaní. Todo lo contrario. No le dan importancia por venir la propuesta del alcalde de la capital gaditana, José María González, y el equipo de Gobierno. Un mero trámite a pesar del reproche por haberle dicho al regidor municipal "cobarde", "cacique", "chulo" y "fascista". "La reprobación es como las críticas o los desprecios. Tiene el valor que le da el que la hace y, en este caso, el que la ha hecho es un político -por González Santos- que está procesado por calumnias e injurias, precisamente, contra el anterior equipo de Gobierno", manifestó Martínez al referirse al caso sobre el agua de Loreto, que está a la espera de que se celebre el juicio por la denuncia del PP.

De esta manera, Martínez quiso quitarle trascendencia a lo que se vivió en el último punto del Pleno municipal que se celebró el pasado viernes, en el que fue reprobada junto a Romaní por los hechos que se sucedieron al final de la Junta General de Cádiz 2000 gracias al voto a favor del equipo de Gobierno y del PSOE.

Cree que la moción se presentó para que "no se hablara de la cacicada" del regidor

Para ello, acudió al argumento de las manifestaciones del primer edil sobre la actuación del PP en la gestión del corte de agua en Loreto en septiembre y octubre de 2014. "¿Qué valor puede tener para nosotros una reprobación así?", se interrogó Martínez, que indicó que ésta viene de "alguien que es capaz de mentir a los gaditanos diciéndoles que el anterior equipo de Gobierno les quiso envenenar dándoles a sabiendas agua contaminada durante 14 días".

Ante esto, la concejala del PP señaló que la actuación de Podemos con la presentación de esta propuesta en el Pleno tenía la intención de que "no se hablara de la cacicada que hizo el alcalde" al decretar la suspensión de la Junta General de Cádiz 2000 hasta que no se realicen los dos informes que se encargaron en esta misma sesión. "Me sorprende que se le dé más importancia a una cosa -por lo que ocurrió al final de esta convocatoria- que al atentado contra la democracia", aseguró Martínez. De hecho, llegó a calificar la actitud del regidor municipal como un "abuso de autoridad", además de "vulnerar los derechos democráticos de un grupo municipal" por dejar sobre la mesa lo que se estaba debatiendo en la Junta General.

Martínez mostró su extrañeza por lo vivido en la convocatoria de la sociedad municipal celebrada la semana pasada al interrogar a los periodistas que estuvieron presentes en la rueda de prensa que ofreció ayer si "ustedes habían visto alguna vez en el Pleno de Cádiz, en el Congreso o en el Senado que los grupos proponentes no fueran dueños de sus propuestas".

Por este motivo, y ante la proposición que hizo el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Fran González, de dejar el tema sobre la mesa hasta la presentación de los informes solicitados, Martínez afirmó que lo que debería haber realizado el alcalde es "preguntar al grupo proponente" sobre qué se hacía con los puntos que aún quedaban por debatir.

El tema de la reprobación no fue el único en el que se vio implicada Teófila Martínez en el apartado de las mociones por vía de urgencia que se trataron en el Pleno municipal que se celebró el pasado viernes. Por Cádiz sí se puede y Ganar Cádiz en Común también llevaron a última hora una propuesta para que la exalcaldesa del PP diera explicaciones sobre su aparición en los papeles de Bárcenas, utilizando como excusa las conclusiones realizadas por la fiscal Concepción Sabadell en el caso Gürtel. El equipo de Gobierno del Ayuntamiento lamentó el pasado lunes que Martínez no atendiera a esta petición. Sin embargo, la popular contestó ayer que las explicaciones "ya las di el 25 de febrero de 2013" ante la Corporación municipal, por lo que le pidió a González Santos "que se las lea".

"¿Para qué pedirme explicaciones si las estaba dando? Que además busquen las actas, el día 25 de febrero de 2013, entre otras muchas ocasiones, ya hablé de este asunto ", respondió Martínez al requerimiento realizado desde el Ayuntamiento.

Por todo esto, la líder del PP gaditano valoró como "esperpéntica" la actuación del equipo de Gobierno el pasado viernes, además de intentar crear una "cortina de humo" al llevar al Pleno asuntos de este tipo.