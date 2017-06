Teófila entre interrogantes

El nombre del que desde hace 22 años viene siendo rostro indiscutible del Partido Popular en Cádiz se escribe y se pronuncia entre interrogantes. ¿Seguirá Teófila Martínez? ¿Se presentará de nuevo a la Alcaldía Teófila? Ver a la que ha sido alcaldesa de la ciudad entre 1995 y 2015 en otras funciones ha causado desde el 13 de junio de hace dos años una especie de cierta confusión, que se ha trasladado en esos interrogantes que desde el mismo día de las elecciones sobrevuelan su nombre.

La principal pregunta que se lanza actualmente es si Teófila Martínez será o no candidata a la Alcaldía en las municipales de 2019. Desde el mismo 24 de mayo de 2015 (cuando los gaditanos acudieron a las urnas y castigaron al PP con sus votos) se viene lanzando esta pregunta. Y desde el primer momento hasta el día de hoy, Martínez ha guardado silencio sobre este asunto. "Ya saben que no me gusta hacer planes a medio o largo plazo. Cuando llegue el momento, tomaré la decisión", ha repetido en más de una ocasión la líder popular.

El partido deja en sus manos la decisión de seguir o no y cuándo anunciarlo

Fuentes cercanas a este partido indican que el silencio de Teófila a este respecto no se debe a la incertidumbre de que sepa o no qué va a hacer de cara a 2019 -decisión que se da ya por tomada, aunque no anunciada ni siquiera a los más íntimos, aseguran-, sino a una especie de estrategia que tiene como objetivo no quemar la pólvora antes de tiempo. "Si ella anuncia hoy que sí, que se va a presentar, empezaría una batalla campal en su contra que no va a ningún lado. Y si ella anunciara hoy que no va a ser la candidata, los otros empezarían a buscar al sucesor para lincharlo también y provocar el desgaste antes de la cita con las urnas", explican las fuentes consultadas en el entorno del partido. Por tanto, para evitar que la oposición del PP se marque como objetivo el acoso y derribo a quien vaya a ser el candidato popular, Teófila Martínez ha decidido guardar silencio hasta el último momento.

¿Pero cuándo es el último momento? Sobre este interrogante, insisten los populares que no hay nada decidido ni proyectado. Por ahora, han estado centrados en los diferentes congresos que ha celebrado el partido -el pasado domingo se celebró el provincial, con la reelección de Antonio Sanz como presidente-, "y será ella misma la que marque el momento de anunciar lo que sea", precisan. Así pues, el reloj del PP está en manos de Teófila Martínez, que tendrá que medir los tiempos en los dos años que restan por delante para unas nuevas elecciones.

Varias son las circunstancias que se vienen dando desde el 24 de mayo de 2015 que pueden hacer pensar en un adiós de Teófila Martínez. Desde el inicio del mandato de la actual Corporación, ha optado por un papel muy secundario, prácticamente invisible, que ha hecho contabilizar muy pocas apariciones e intervenciones en la política municipal. De hecho, mucho se habló durante el período confuso de la formación del Gobierno de Rajoy de la posibilidad de que fuera llamada a ocupar alguna cartera u otro cargo de relevancia en Madrid y abandonara su acta de concejal. El propio reconocimiento del PP provincial la semana pasada, nombrándola presidenta de honor, también hace pensar en una suerte de homenaje de despedida a la que ha sido líder indiscutible. Además, habría que tener en cuenta la edad de Martínez, que concurriría a las elecciones de 2019 con 71 años de edad (claro que también se puede señalar que precisamente esa fue la edad con la que Manuela Carmena fue elegida alcaldesa de Madrid).

En el lado contrario, varios son los factores que apostarían por su continuidad o por liderar las que serían séptimas elecciones municipales consecutivas como candidata popular. Uno de ellos es que sigue siendo el rostro visible e inconfundible del PP en Cádiz. De hecho, el baremo que estos días se conocía y que ha encargado la televisión 8 Cádiz constata este extremo, poniendo de relieve que el 55,6% de los encuestados y el 99% de los encuestados que dicen ser del PP, consideran que Teófila Martínez sería buena candidata del PP para las próximas elecciones; un espaldarazo a esta posibilidad. También hay que señalar que la ausencia de Teófila Martínez no sería suplida con ningún rostro que a día de hoy ofrezca suficientes garantías o confianza en el seno del partido.

¿Quién puede ser candidato? Pocas son las opciones que a priori se presentan, siendo desde el principio la de Bruno García la que más convencía a propios y extraños, aunque él tuviera que dejar un poco de lado la política al pasar a la oposición para dedicarse a su profesión y su familia.

Los interrogantes, por tanto, siguen acompañando el nombre de Teófila Martínez. Y será ella, y exclusivamente ella, quien determine qué hacer en 2019 y, sobre todo, cuándo hacer pública esa decisión.