"Susana está comprometida con Andalucía y no creo que dé el paso"

-¿Por qué es Pedro Sánchez su candidato a dirigir el PSOE?

-Pues por muchas razones como, por ejemplo, que es el candidato socialista que indiscutiblemente tiene más credibilidad ante la opinión pública. Él siempre ha defendido lo mismo, jamás ha cambiado de opinión, y eso también le permite empatizar muy bien con la gente. Creo que el proyecto que él representa es el mejor para el PSOE y para este país en un momento tan complicado.

-Entiendo que a la hora de apoyar a Pedro Sánchez ninguno de ustedes olvida lo que sucedió en el famoso comité federal de octubre del año pasado, en el que Sánchez se vio obligado a dimitir. ¿Hay ganas de revancha?

-En absoluto. Yo pienso que en política, como en todo en esta vida, es importante pasar página. Y yo ya lo he hecho. Para mí ese comité federal está olvidado y nada de lo que allí pasó me mueve para situarme donde estoy.

-Las dos agrupaciones socialistas de la provincia que parecen más proclives a Pedro Sánchez son a priori las de Cádiz y Chiclana. ¿Quiere eso decir que el romanismo sigue estando fuerte?

-Son simples coincidencias. En Chiclana, por ejemplo, también hay socialistas que no opinan como nosotros y sería muy pretencioso por mi parte decir que representamos a la opción mayoritaria en nuestra agrupación.

-¿Le preocupa que no acudan muchos cargos públicos del partido al acto de mañana en el Palacio de Congresos de Cádiz?

-En absoluto. No creo que lo importante sea la gente que acuda, sino los mensajes que allí se escuchen. Muchos cargos del partido no irán el domingo a Cádiz aunque en mayo votarán a Pedro Sánchez porque piensan que es el mejor candidato a secretario general. Yo comprendo que haya gente en el partido, sobre todo los jóvenes, los que empiezan ahora, que no quieren verse señalados. A mí también me han dicho en estas semanas algunos compañeros que qué hago apoyando a Pedro Sánchez, que puede haber represalias contra mí, pero yo a estas alturas y después de tanto tiempo no voy a preocuparme por esas cosas.

-¿Cree usted que Susana Díaz se presentará finalmente para ser secretaria general del PSOE?

-No lo creo. Ella está muy comprometida con Andalucía, su puesto al frente de la Junta requiere de mucho trabajo y no creo que dé el paso. Considero que su puesto está en Andalucía y a mí me encantaría que siguiera ganando en esta comunidad autónoma.

-Las encuestas dicen ahora que los votantes socialistas prefieren a Pedro Sánchez, aunque los que decidirán al final serán los militantes.

-Esas encuestas reflejan claramente el sentir de la militancia socialista. Insisto en que no creo que Susana Díaz dé el paso, pero si lo hace puede terminar siendo la candidata con más avales y menos votos en las urnas de la historia de este partido.

-Si ganara Pedro Sánchez, ¿pugnará usted por la secretaría general del PSOE de Cádiz?

-Eso no toca ahora pero, en cualquier caso, no estoy en el recorrido de ser secretario provincial.