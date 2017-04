Subdelegación pide su retirada

La Subdelegación del Gobierno en Cádiz requirió ayer por la tarde al Ayuntamiento de Puerto Real la inmediata retirada de la bandera republicana izada en las instalaciones municipales en la plaza de Jesús. Entre otros servicios, allí se encuentra la Alcaldía, recuerda la representación del Gobierno. Además, la Secretaría General de la Subdelegación también ha instado al Ayuntamiento a que le traslade el acuerdo plenario donde se recoge la aprobación para llevar a cabo tal izado. "Estamos ante un nuevo caso de intento de situar la acción de una administración por encima de las normas y la legalidad vigente", ha afirmado el subdelegado del Gobierno.

Agustín Muñoz dijo confiar en que "en este caso el equipo de Gobierno del Ayuntamiento recapacite y dé marcha atrás, porque no queremos de ningún modo entrar en mayores polémicas, pero las normas y los principios de neutralidad y objetividad están para cumplirlos y hacerlos cumplir y la Subdelegación va a estar atenta a que así sea". La institución recuerda que "la Ley Orgánica 39/1981, de 28 de octubre, por la que se regula el uso de la bandera de España y el de otras banderas y enseñas es clara e inequívoca: en un edificio público no se puede exhibir ninguna bandera que no sea oficial o la propia del municipio".

Muñoz espera una "rápida y satisfactoria" respuesta municipal, "dentro de la responsabilidad que los gobernantes, instituciones y administraciones públicas tienen en el ordenamiento constitucional vigente".