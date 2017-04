Sobreseído un expediente incoado a una profesora del Instituto Cornelio Balbo

Le han dado la razón, pero lo que ha vivido desde junio de 2016 no se lo quita nadie. "El daño está hecho", dicen desde el sindicato Ustea. Se refieren a la profesora Mercedes Gracia, del IES Cornelio Balbo de la capital, a quien el Servicio de Inspección de la Delegación Territorial de Educación le abrió un expediente sancionador tras la denuncia de los padres de un alumno que entendían que la docente no estaba cumpliendo la programación de la asignatura de matemáticas. Finalmente, el expediente ha sido sobreseído.

Paz Cerrillo y Carlos Cabral, delegados sindicales de Ustea, cuentan que los hechos se remontan al curso 2014-2015. Entonces, a la profesora no le comunicaron nada. "Es más, ese año el centro se ve afectado por una inspección intensa, con cinco inspectores, rutinaria, en la que no se detecta anomalía alguna", señalan. "Y al curso siguiente, de manera sorprendente, la inspectora le requiere que haga unos cambios en la programación. Primero, de manera verbal. La profesora los hace. Luego por escrito, que también los cumple y los entrega en tiempo y forma. Mercedes no tiene más noticias. Esto es en abril y en junio le citan y le dicen que hay una propuesta de sanción grave con propuesta de suspensión de funciones y cambio de destino. No hay noticia previa. Y ni siquiera revisaron los cambios que hizo ella. Así, de repente. Empieza ahí su calvario. En el mes de junio de 2016", relatan.

Finalmente la Dirección General de Educación le ha dado la razón "porque no hay razón objetiva que se le pueda imputar", aclaran desde Ustea. Los representantes sindicales quieren "transmitir el mensaje de que el trabajador tiene que debe defenderse y no asustarse si no ha hecho nada. Es triste enterarse de esta manera. El paso previo hubiera sido informarle, pero de entrada le abren un expediente sin tener idea de lo que está pasando. Los inspectores tienen que estar para asesorar, en lugar de sancionar sin explicar nada. Si fuera tan grave el asunto, primero hay que comprobar que se haya cambiado la programación y luego sancionar, y no al revés". Entienden desde Ustea que "la inspección debe reforzar más su papel asesor que garantice la calidad educativa de los centros y desterrar el papel punitivo y sancionador. Así estamos indefensos. Sin saberlo, un expediente. Sin nada que lo justifique. La Inspección debe trabajar de diferente manera".