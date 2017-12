"El área de Servicios Sociales no para de empeorar desde que llegó Podemos"

El Partido Popular ha salido al paso de las declaraciones que la concejal de Servicios Sociales, Ana Fernández, realizó ayer en este periódico. Y ha mostrado su sorpresa de que la edil hable de politización de este área. "¿Qué partido político llevó en las listas y paseó previamente por todos los platós de televisiones nacionales a una usuaria de Servicios Sociales a la que se le atendía, como a todos los usuarios, de manera eficaz y legal? ¿Quién era el candidato que iba pregonando por toda España la mentira de que en Cádiz los niños no comían tres veces al día? ¿Qué partido era el que pregonaba en cada mitin que la emergencia social no se atajaba no porque no se podía sino porque el PP no quería?", preguntaba ayer el grupo municipal popular, lamentando "el cinismo que demuestran en Podemos cuando dicen ahora que existe una politización de este problema". "Esto sí que es para caerse de espalda", añadían.

El PP se mostró ayer muy crítico con "la irresponsable municipal de Servicios Sociales, que ha pasado en dos años y medio de decir que acabaría con la emergencia social en días a admitir que no tiene ni idea de cómo gestionar su área".

"Ese área no para de empeorar, se lo han dicho desde la APDHA, desde el colegio de Trabajadores Sociales y desde todos los ámbitos. Redujeron la inversión en políticas sociales un 20%, han dejado sin convenio a un sinfín de entidades que llegaban donde no lo hace la administración, han castigado a las mujeres víctimas de violencia de género por protestar en los plenos y han provocado un caos en la atención a los usuarios en el día a día. Cuando con cifras y hechos Podemos llegue a los niveles de inversión de 2014, cuando este Ayuntamiento fue el que más dedicó a políticas sociales de toda Andalucía según datos oficiales, podrán empezar a hablar; mientras, que trabajen y dejen ya la demagogia y la mentira", recriminaban los populares, que además recordaron a Ana Fernández "que el PP de Cádiz puede y va a hablar de políticas sociales cuando y como quiera, porque durante veinte años ha demostrado, con hechos, que la atención a los más desfavorecidos era su prioridad".