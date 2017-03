"Señores del PP, piensen en Cádiz"

El lunes vamos a votar en el Consejo de Eléctrica de Cádiz la aprobación de un bono social para asegurar el acceso a una cantidad justa de energía para las familias en situación de vulnerabilidad, unas 2000 familias de esta ciudad. Una ayuda que les permita dejar de mendigar el pago de su recibo mes a mes y que les dé estabilidad, tiempo y dignidad para resolver su situación.

Mucho se dice estos días del bono social gaditano y desde mi responsabilidad como alcalde me gustaría tratar de explicar de mi puño y letra la situación en la que nos encontramos. El 30 de octubre de 2015 el pleno del ayuntamiento votó POR UNANIMIDAD, es decir, con el apoyo incluso del PP, a favor de la creación de un bono social especial que sería comercializado por Eléctrica de Cádiz y de la creación de la Mesa contra la Pobreza Energética, donde las organizaciones sociales de la ciudad participaran en el diseño del bono.

¿Y por qué necesitaba Cádiz y sigue necesitando un bono social propio? Porque el 80% de las familias de esta ciudad tienen la luz contratada con la eléctrica municipal, una empresa mixta de la que el Ayuntamiento tiene el 55% (Eléctrica de Cádiz) y que, debido a la regulación del Gobierno, no puede ofrecer el bono social estatal. Esta situación no ha variado tras la aprobación del Real Decreto Ley 17/2016 por parte del Gobierno, por lo que, sigue plenamente justificada la puesta en marcha del bono social gaditano.

Gracias a los registros de Asuntos Sociales del Ayuntamiento, sabemos que en Cádiz hay 2.000 hogares vulnerables, con problemas para pagar la Luz. En muchos de estos hogares viven hijos e hijas menores, personas ancianas, personas enfermas, personas con discapacidad, etc. Para atender a estas familias el Ayuntamiento de Cádiz ha estado dedicando en los últimos años entre 330.000 y 500.000 euros al pago de recibos para evitar los cortes. Esta ayuda, que debería cubrir situaciones excepcionales, de urgencia, no puede resolver por sí sola la situación. Los meses en los que una familia no accede a la ayuda de los Asuntos Sociales, se ve obligada a peregrinar en busca de apoyo a Cáritas, Cruz Roja, asociaciones de vecinos, cofradías… para que le paguen el recibo.

La ciudadanía de Cádiz tiene la suerte de contar con una eléctrica donde el Ayuntamiento tiene el 55% de las acciones, lo que significa que con los votos de los representantes políticos en este consejo, este Ayuntamiento puede poner en marcha el bono social gaditano a costa de una parte muy pequeña de los beneficios millonarios de la empresa (más de 15,5 millones de los que sólo 600.000 euros financiarían el bono, un 4%).

El bono social de Cádiz ha sido el resultado de un trabajo arduo de un año y medio, consensuado con las organizaciones sociales y políticas, con la ayuda del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos industriales y con varios informes jurídicos que aseguran su viabilidad. Y cuando está todo, nos encontramos con la triste sorpresa de que el Partido Popular nos manifiesta su intención de no apoyarlo. Si el lunes por la tarde en el Consejo de Administración de Eléctrica de Cádiz, el PP vota en contra del bono, el bono no sale. Si vota que sí, sale. Y si se abstiene, también sale. El Partido Popular tiene la llave, porque contamos con el compromiso de voto a favor del Equipo de Gobierno (2), del PSOE (1) y de Unicaja (1). En el lado opuesto, se han posicionado Endesa y el Partido Popular.

Me gustaría responder a los argumentos para no apoyarlo que nos han dado hasta el momento. El PP dice que no debemos aprobarlo porque disminuiría los ingresos del Ayuntamiento y además, sería repercutido a los clientes de la Eléctrica. Ambas cosas, como voy a demostrar, no van a ocurrir.

El bono social gaditano sería financiado con una donación voluntaria de la suministradora de 600.000 euros.

Pues bien, la gente tiene que saber que, la suministradora tuvo en 2016 unos beneficios anuales de 15,5 millones de euros de los cuales le estamos pidiendo al PP y al resto de socios de Eléctrica de Cádiz, que dediquen sólo un 4% para a asegurar el acceso a la energía a 2000 familias gaditanas. Es más, lo que hasta ahora asumía el Ayuntamiento en solitario ahora sería tarea corresponsable de todos los accionistas de Eléctrica como contraparte del beneficio que obtienen en la ciudad. Me pregunto cómo no iba a ser justo que una multinacional con capital italiano como Endesa asuma una parte pequeña de esa responsabilidad del negocio que hacen en Cádiz.

La gente también debe saber, que el coste del bono social, al financiarse gracias a una donación voluntaria de la distribuidora, no podría ser repercutido en la factura de los gaditanos, porque las tarifas de las distribuidoras están reguladas por el gobierno. Es decir, que aunque quisieran repercutirlo en la factura, no podrían, porque sería ilegal.

Se trata de una donación voluntaria para fines sociales, tan legal como cuando Endesa patrocina una carrera solidaria o la liga ACB. Porque las empresas pueden hacer con sus beneficios lo que quieran. Y lo que queremos nosotros, como representantes de los intereses de los gaditanos y gaditanas, es que una parte del dinero se dedique a las familias más vulnerables.

También argumentan que, como con el decreto aprobado por el Gobierno (el Gobierno del PP), Eléctrica de Cádiz, tiene que pagar 530.000 euros al año por el bono social estatal (sin poder ofrecerlo), poner en marcha el bono gaditano sería un problema porque implicaría pagar dos veces con la comercializadora y eso la arruinaría.

Pues esto tampoco es real, por dos razones: la primera, porque el bono social gaditano lo pagaría la suministradora (de sus 9 millones de euros de beneficio), y el estatal, por imposición del propio Gobierno, la comercializadora. Y esto además, tendría un carácter temporal, puesto que el decreto en cuestión va a ser, al igual que los dos anteriores, recurrido por las empresas eléctricas. Y, todo parece indicar que, nuevamente el Tribunal Supremo acabará derogándolo, y obligando al Gobierno a devolver el dinero a las eléctricas. Por lo que, el medio millón de euros anuales que tienen que poner la comercializadora es más que probable que le sea devuelto, al menos en parte, en unos 3 años.

El PP no tiene ningún argumento para votar en contra del bono social gaditano. Ni jurídico, ni económico, ni técnico. Este Alcalde, en nombre de las familias que peor lo están pasando en esta ciudad, le pide al Partido Popular y a Endesa, con toda la humildad de la que pueda armarme, que se replanteen su postura, que piensen en las 2000 familias a las que pueden asegurar el acceso a la energía a través del bono social gaditano, y que el próximo lunes voten en conciencia.