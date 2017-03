"Señor alcalde, no mienta a Cádiz"

El alcalde presentó una memoria a los grupos políticos donde se daban unos datos que -según él creía- venían a justificar la creación de un bono eléctrico gaditano a pesar de que el Gobierno central, por un acuerdo PP-PSOE ya había aprobado la creación de uno estatal. Entre esos datos estaba que el Ayuntamiento de Cádiz, cuando gobernaba el PP, invertía cerca de 500 mil euros anuales (dato de 2014) en pagar recibos de luz a las familias gaditanas sin recursos. Era evidente pues, y eso lo sabe el alcalde, que antes de que él llegara a San Juan de Dios, no se producían cortes de luz a familias sin recursos por impagos de facturas. Por eso el alcalde, cuando ayer titulaba en Diario de Cádiz su artículo "Señores del PP piensen en los gaditanos" en verdad estaba diciendo "Señores del PP piensen en mí, que si no apruebo este invento me va a pasar como con los desahucios, que voy a tener que reconocer que ya ustedes los paraban pagando ayudas al alquiler a todos los que la necesitaban y yo y mi partido nos hinchamos a mentir sobre las necesidades de los gaditanos".

Por tanto, el bono que se vota hoy en el Consejo de Eléctrica de Cádiz no viene a resolver ninguna situación de desamparo a las familias de Cádiz. Como mucho, viene a resolver la situación de bochorno de un alcalde que no sabe cómo justificar ahora que el PP hacía más por las familias gaditanas de lo que él hubiera imaginado. Es más, si Podemos en la Alcaldía de Cádiz no ha hecho con los pagos de facturas de luz lo mismo que con las ayudas a las mujeres víctimas de la violencia de género, que es recortarles las ayudas que ya recibían, ahora mismo no debe haber familia gaditana cuyo acceso a la energía corra peligro.

¿Por qué entonces esta campaña de presión al PP de Cádiz que es el partido que ha estado garantizando durante años que ninguna familia gaditana se quedara sin luz? ¿Por qué esta urgencia en aprobar un bono que cuenta con un informe de la gerencia de Eléctrica de Cádiz lleno de dudas sobre su viabilidad? Piensen, como recomienda González Santos, en la posición del alcalde.

Tras cerca de dos años sin tomar una sola medida a favor de los gaditanos que peor lo pasan, sin poder aprobar una sola actuación que suponga una mejora de lo que el PP hacía ya en Servicios Sociales, ahora viene el Gobierno de Mariano Rajoy y el PSOE, y aprueba un bono estatal -cuyo reglamento aún está por desarrollar- que, muy previsiblemente, resolverá el problema a todos los españoles, incluidos evidentemente los gaditanos. Resumen para el alcalde: "los del PP ya evitaban los cortes de luz pagando las facturas a las familias que no podían, evitaban los desahucios pagando los alquileres sin irse a la puerta de las viviendas con la pancarta, y ahora Rajoy aprueba un bono para toda España. Y yo, mientras, dos años estudiando lo que dije que traía estudiado".

El problema, señor alcalde, es que usted miente de nuevo, y desgraciadamente nos está acostumbrando a ello. Mintió al decir que el informe jurídico encargado por Eléctrica era favorable, porque además de no entregarlo a la prensa -oh paredes de cristal, tiempos de la luz y la transparencia- omitió decir que en ese informe se apunta a que los gastos de ese bono sean pagado por el resto de clientes de Eléctrica, es decir, casi todos los gaditanos. Miente al ocultar que la gerencia de Eléctrica pone serias trabas a la puesta en marcha del bono y duda seriamente de que sea más operativo para las familias que el sistema que tenía en marcha el PP. Miente también al pasar de puntillas por el hecho de que para acceder a su bono, las familias tendrán que realizar un taller de supuesto ahorro energético que -qué causalidad- coordina su asesora a sueldo de Podemos en la Diputación.

Miente al no decir abiertamente que si las familias no van a ese taller de su asesora perderán la ayuda, porque aún no sabemos a quien quiere usted beneficiar con esos talleres, si a amigos de aquí o a los impuestos por Pablo Iglesias. Y miente, finalmente, al decir que el PP no quiere que el bono -es decir, las ayudas a pagar la factura de la luz- salgan de los beneficios de la empresa. Mire, los beneficios de Eléctrica que iban al Ayuntamiento, nosotros lo dedicábamos -entre otras cosas- a pagar esas ayudas a las familias para que no le cortaran la luz. No le dé más vueltas.

Por cierto, también es muy cínico este inicio de párrafo suyo "La ciudadanía de Cádiz tiene la suerte de contar con una eléctrica donde el Ayuntamiento tiene el 55% de las acciones…". Hombre, la ciudadanía de Cádiz tiene la suerte de haber tenido un Gobierno presidido por Teófila Martínez que no quiso hacer como el PSOE con la venta de los antiguos SMAE, y que les ha dejado a usted (esta parte de la herencia nunca la miran) una empresa que da beneficios (no tanto como ustedes dicen ahora, pero los da) y que nos permitía a nosotros, y les puede permitir a ustedes, pagar la luz a quienes más lo necesitan. Pero para eso no hacía, ni hace falta, ni bono, ni megáfono, ni pancarta, ni demagogia, y mucho menos amenazas.

Señor alcalde, piense usted en Cádiz, y piense -en serio- que cuando usted titula "señores del PP", tiene que incluir en ese grupo a miles de gaditanos que desde hace dos décadas, cada cuatro años, votaban a ese partido para gestionar esta ciudad. Ya se lo dije una vez y se lo repito ahora, los más de 22 mil gaditanos que nos votaron en 2015 -más que a Podemos evidentemente- o los cerca de 40 mil que nos votaron en otras convocatorias, no son accionistas del IBEX 35 ni tienen segunda residencia en Mónaco. Son gaditanos de a pie, trabajadores, jóvenes, mayores, gaditanos de toda condición y de todos los barrios de Cádiz que no se merecen ni sus mentiras ni sus amenazas. Porque sí, cuando usted me amenazó el pasado jueves con echarme encima a su gente si no votábamos lo que usted quería, no me amenazaba a mí. Amenazaba a todos los gaditanos a los que legítimamente represento. Y eso, permítame que se lo diga, no se había visto en Cádiz jamás hasta que usted llegó a la Alcaldía. De hecho, se vio ese mismo día cuando quien había sido la alcaldesa democrática de esta ciudad durante 20 años salió por la puerta principal entre las amenazas, los insultos y el desprecio de quienes celebraban el pacto con el que llegó usted a la Alcaldía.

Así que, señor alcalde, deje de mentir, deje las amenazas, y sobre todo deje de utilizar a las familias gaditanas que menos recursos tienen, que ya lleva haciéndolo muchos años.