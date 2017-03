Otra Semana Santa incompleta

Más información Las imágenes del Perdón sí saldrán a la calle en 2017

Independientemente a lo que acontezca en las calles de la ciudad entre el 9 y el 16 del próximo abril, la Semana Santa de este año ya no será completa. El anuncio de la cofradía del Perdón de suspender su salida procesional en la Madrugada del Viernes Santo -al no aceptar el horario impuesto por el Consejo de Hermandades para entrar en Catedral, lo que le impediría plantar la cruz de guía en la calle a las tres de la madrugada, como hace habitualmente- deja tocada de antemano a la Semana Santa. Sobre todo a su recta final, bastante mermada en estos últimos años, donde hasta cuatro cofradías han variado su día de salida (Sanidad al Martes, Medinaceli al Jueves, Servitas al Viernes de Dolores y Santo Entierro al Sábado Santo).

La Semana Santa de 2017 ya será, sin necesidad de esperar al acontecer de los hechos, incompleta. Y desgraciadamente, este hecho es más que habitual en las salidas procesionales de los últimos años. En la última década, solo ha habido dos semanas santas que se han disfrutado con la totalidad de hermandades que a día de hoy conforman la nómina de penitenciales.

En la última década, sólo los años 2015 y 2009 procesionaron todas las hermandades

La última Semana Santa en la que pudieron salir a la calle todas las hermandad fue la del año 2015, que quedó 'afeada' en el tramo final de la procesión del Santo Entierro al aparecer la lluvia. Y antes que esta, hay que remontarse al año 2009 para poder tener imágenes de todas las hermandades de la ciudad en la calle -algo que por cierto llevaba también otros muchos años sin ocurrir-.

Quitando estos dos años, ha habido ocasiones en las que el número de cofradías que no han procesionado ha sido mínimo, como ocurre por ejemplo el pasado año, en el que hubo una única hermandad (Vera-Cruz) que no pisó la calle, aunque también conviene señalar que otras muchas no pudieron completar sus recorridos a consecuencia de la lluvia (como fue el caso de Despojado, Cena, Penas, Humildad, Nazareno del Amor, Palma, Caído o Sanidad, además de Ecce-Homo y Columna que incluso quedaron refugiadas en la Catedral hasta el Sábado Santo). En 2014 fueron dos las hermandades 'sacrificadas': Las Penas y Resucitado. Y en 2007 hubo otra única cofradía que no llegó a salir: Piedad.

Frente a este dato, hay otros años en los que el número de hermandades ha sido muy numeroso. Es el caso de 2013, donde una decena de cofradías no procesionaron (y otras nueve no pudieron completar sus recorridos); 2008, donde se quedaron sin salir cinco cofradías; 2012, que no tuvo Viernes Santo; o 2010, que se quedó sin tres de las cuatro cofradías del Lunes Santo (procesionando solo Vera-Cruz, que se vio además sorprendida por la lluvia y regresó desde Catedral bajo el agua).

Prácticamente en todos los casos en que no ha podido salir a la calle una hermandad han sido las circunstancias meteorológicas las que han provocado la situación, tomando las juntas de gobierno la decisión en el instante de salir o, como mucho, con algunas horas de antelación. Sólo hay en época reciente otros dos casos en los que una hermandad haya anunciado que no estará en la Semana Santa con cierta antelación. Se trata de la cofradía de Las Penas -que no pudo procesionar en 2014 al estar intervenida por el Obispado- y de Afligiddos -que en 2005 se quedó en San Lorenzo por la crisis interna que entonces padecía-. A estos dos casos se une ahora, en 2017, la hermandad del Perdón, en este caso alegando causas de fuerza mayor y problemas económicos pero en una decisión que realmente responde al rechazo de la salida a otra hora distinta a las tres de la Madrugada.

Pese a que este año se ha conocido la suspensión con más de dos semanas de adelanto con respecto a su día de salida -la junta de gobierno lo anunció el martes-, no será 2017 el único año en que la hermandad se quede en casa. De hecho, el 'historial' negativo de la corporación de Santa Cruz tiene otros antecedentes en 2012 -cuando solo pudo trasladarse el misterio a la Catedral para que estuviera allí de cara a la magna del Sábado Santo de ese año-, 2011, 2004, 2002 o 1997, por citar lo ocurrido. Media docena de suspensiones en dos décadas para la cofradía de la Madrugada, aunque sin duda la de este año es la más llamativa.