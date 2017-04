El Secretariado no autoriza el proceso de elecciones en el Perdón

No habrá elecciones en la cofradía del Perdón el 9 de junio. La previsión que anunció la junta de gobierno el martes de la pasada semana cuando comunicó la decisión de no realizar este año su salida procesional por las calles de la ciudad no se va a cumplir. El Secretariado de Hermandades trasladó ayer a la corporación de la Madrugada que el cabildo de elecciones no se va a convocar por ahora.

En la comunicación enviada a la hermandad, el Secretariado informa que el cabildo de elecciones queda "paralizado" hasta "nuevas instrucciones". Y esta decisión la toman "teniendo en cuenta las circunstancias especiales que concurren en la hermandad actualmente", que hacen que el organismo diocesano no vea conveniente la celebración de estas elecciones.

Estas "circunstancias especiales" a las que se refiere el Secretariado son, lógicamente, las relacionadas con su salida procesional y su decisión de no efectuarla este año. La polémica con el Consejo a cuentas del horario de salida ha venido manteniéndose en los últimos meses, e incluso se ha recrudecido en la recta final tras las resoluciones dictadas por el Secretariado y por el delegado episcopal, que han sido desoídas por la hermandad, que tras consultar con sus hermanos decidió suspender la salida -aunque de manera oficial argumentó problemas económicos y causa de fuerza mayor, en consonancia a lo que dicta su reglamento interno-.

La suspensión del proceso de elecciones es la primera respuesta de la autoridad eclesiástica a la decisión tomada por la cofradía de no salir a la calle este año. Hasta ahora, no había habido respuesta a la información emitida por la junta de gobierno, salvo la preocupación mostrada por el alcalde la pasada semana con las gestiones que llegó a realizar con la hermandad, el Consejo y el obispo.

Con esta medida, desde el Secretariado se informa que la junta de gobierno sigue al frente de la hermandad con normalidad. Lo único que se ha hecho, explican, es paralizar por ahora el proceso de elecciones al entenderse que la hermandad no está en un momento propicio para celebrar un cabildo de este tipo en la corporación de Santa Cruz, que tras esta resolución del Secretariado no podrá comenzar un proceso que ya tendría que estar en marcha (ya que la norma diocesana establece un plazo de 70 días previo a la fecha del cabildo, que se anunció para el 9 de junio).