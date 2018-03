Santa María dice 'No a la droga'

Una pancarta de la Asociación de familiares y enfermos duales (AFEDU) abría la manifestación contra la droga que a las siete en punto de esta tarde ha partido de la plaza de la Merced, en el barrio de Santa María, para terminar en San Juan de Dios. La iniciativa, organizada por la propia AFEDU, la Asociación de Vecinos Las Tres Torres de Santa María, la Asociación de Vecinos Los Tres Arcos de los barrios de El Pópulo y San Juan, la Federación de Asociaciones de vecinos 5 de Abril y la Federación Provincial de Drogodependencias, Adicciones, Sida y Patología Dual, reunía en torno a unas 200 personas que han recorrido las calles de esta histórica zona de la capital para decir no a una lacra que, dicen, ha vuelto a acampar a sus anchas por el barrio.

Lemas como 'No a la droga', 'Drogas no, vida sí', 'Se escucha, se siente, las madres están presentes' o 'No a los camellos en Santa María' han sonado a lo largo de esta marcha que también ha reunido a algunos políticos municipales como el recién nombrado candidato a la Alcaldía por el Partido Popular, Juan José Ortiz, la ex alcaldesa Teófila Martínez, los concejales Mercedes Colombo, Fátima Rodríguez, José Antonio Pacheco y el edil de Seguridad, David Navarro.

El presidente de la AVV Las Tres Torres de Santa María, José Rodríguez, piensa que "casi todos los barrios de Cádiz están iguales, pero no han vivido lo que hemos vivido nosotros. Hemos sufrido mucho en el pasado, nos llevamos un año pateando las calles y no queremos volver a hacerlo". Rodríguez dice que se han dado cuenta del repunte de la droga en el barrio porque "tenemos un barómetro y es que nos ponemos en el semáforo del Río Saja y observamos si la gente entra al barrio o no. Últimamente casi todo el mundo coge por la Cuesta de las Calesas. A eso se une las quejas de los vecinos y las zonas donde sabemos que los camellos venden", apostilla.