Sanciones al servicio municipal de ayuda a domicilio

Autonomía Obrera ha informado de nuevas sanciones que la Inspección de Trabajo ha impuesto por infracciones a la empresa Sarquavitae, que presta actualmente el servicio municipal de ayuda a domicilio.

Según denuncia el sindicato, la Inspección ha detectado incumplimiento del estatuto de los trabajadores y convenio colectivo de aplicación, al no completarse ni aumentarse los contratos parciales, no recogerse las horas complementarias realizadas en los recibos salariales, camuflarlas como "plus de actividad" sin desglose, incumplir el número de horas complementarias, o realizar más de una interrupción en la jornada diaria establecida. Por todo ello se ha iniciado procedimiento sancionador.

"El Ayuntamiento de Podemos a pesar de tener constancia de los incumplimientos mira para otro lado, no abre expedientes informativos y permite la precariedad del servicio con los continuos incumplimientos laborales", denuncia Autonomía Obrera. Extremo que ayer negaba la concejal Ana Fernández, afirmando que el equipo de gobierno "va a analizar los términos del pliego para poder conocer realmente los incumplimientos". "Tenemos que conocer toda la información y vamos a poner todo nuestro empeño en mejorar la comunicación con los trabajadores y resolver el conflicto del lado de los trabajadores", añadió.