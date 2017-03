San Vicente de Paúl defiende sus 50 plazas

La Compañía de las Hijas de la Caridad asegura que el Colegio San Vicente de Paúl tiene autorización para 50 puestos escolares en Educación Infantil de tres años, que disfruta de concierto para dos unidades de esa edad, que ha solicitado renovación para mantener dicho concierto y que defenderá su derecho al mismo hasta las últimas consecuencias. Así lo manifestó ayer a través de un comunicado en respuesta al difundido por la Delegación Territorial de Educación en el que afirmaba que el centro educativo sólo tiene autorizadas 25 plazas para esa edad.

La dirección del centro ha presentado alegaciones al proyecto de orden de reducción de esta línea y acusa al delegado territorial de Educación de Cádiz de "pretender disuadir a las familias para que no soliciten plaza en este centro educativo de forma que, así, pueda posteriormente justificar la retirada del concierto por falta de demanda social". Además, califica de "irregular" este proceder puesto que "la Delegación no es competente para decidir sobre la renovación del concierto y dado que la consejera de Educación aún no ha dictado la orden por la que se resuelve la convocatoria de conciertos".

La compañía sostiene que el colegio cuenta con seis unidades autorizadas de Infantil de segundo ciclo, de las cuales dos son para tres años, con 50 puestos escolares, tal y como consta en la autorización vigente de la consejería, del 5 de noviembre de 1996, publicada en el BOJA 138, del día 30 del mismo mes.

También mantiene que el colegio reúne todos los requisitos para renovar el concierto el próximo cuatrienio -solicitud que ya ha cursado- según lo dispuesto en la LODE, la LOE y el Reglamento de Conciertos. Y que la Comisión Provincial de Conciertos votó "por mayoría absoluta y casi unanimidad a favor de las seis unidades de infantil en San Vicente de Paúl" en la reunión del pasado 8 de febrero y que en dicho encuentro el delegado aseguró que "se mantendrán los conciertos que tengan demanda suficiente".

Por último, la compañía ha anunciado que defenderá sus unidades de Infantil "con todos los recursos legales a su alcance" y anima a todas las familias a "que ejerzan su derecho fundamental a escoger la educación que quieren para sus hijos".