Salud confirma que no se cierran recursos en Semana Santa

El delegado de Salud, Manuel Herrera, confirmó ayer que durante esta Semana Santa no se van a cerrar recursos sanitarios y se ha contratado personal para cubrir las vacaciones de los profesionales. Esto incluye el ámbito hospitalario, los centros de salud y el centro de especialidades de Vargas Ponce.

Según fuentes de la Delegación de Salud, este año van a permanecer todos los recursos hospitalarios en Semana Santa "gracias a que las contrataciones están por encima de lo habitual de otros años, para mantener la actividad", a pesar de tratarse de días festivos y de que hay personal de vacaciones.

Para la Marea Blanca es "una buena noticia", pero considera que la clave estará en el verano

Respecto a Atención Primaria, señalan que en el Distrito Bahía de Cádiz-La Janda no existe tanto problema porque hay menos profesionales que cogen vacaciones en estas fechas. Aun así, se han hecho contrataciones, sobre todo para los municipios más pequeños. Pero destacan que lo habitual en los centros de salud es abrir en horario de mañana y tarde durante la Semana Santa de lunes a miércoles, "salvo algún año alguna contada excepción". Los puntos de urgencias permanecerán abiertos los días festivos (de jueves a domingo), como es habitual.

Por su parte, el centro de especialidades de Vargas Ponce abrirá de lunes a miércoles santo en su horario habitual (de mañana).

El no cierre de recursos en periodos vacacionales fue la primera exigencia presentada por la Marea Blanca Gaditana a los responsables de Sanidad en la provincia, por lo que desde esta plataforma ciudadana valoran "positivamente" las declaraciones que hizo ayer Manuel Herrera al respecto.

Según Antonio Vergara, portavoz de la Marea Blanca Gaditana, la decisión del cierre progresivo de recursos sanitarios en periodos vacacionales comenzó hace más de diez años, por lo que sería la primera vez en más de una década que no hay ninguna clausura.

Para Vergara, esta decisión supone "un cambio rotundo de actitud y de estrategia. Es un punto de inflexión". Así, dice que se siente satisfecho "pero sin euforias". Es "una buena noticia, pero hay que estar alerta y comprobar la constancia de esta medida, porque la clave será el verano. Y seguiremos peleando para que en verano no se cierren recursos y se sustituya a todo el personal que coge vacaciones", apunta, haciendo referencia a que en la reunión que tuvo la Marea Blanca con los responsables de Salud sobre este asunto, estos se comprometieron a no cerrar los centros de salud en periodo estival pero no a sustituir a los profesionales médicos y de enfermería que tomaran sus vacaciones reglamentarias, ya que prevén que no haya profesionales en la bolsa de empleo para esas contrataciones, algo que, según Antonio Vergara, comprobarán si es cierto.

En esa misma reunión, los responsables de la Sanidad gaditana informaron de que se va a negociar un plan de vacaciones veraniegas con la mesa sectorial y que luego se presentará a la Marea Blanca Gaditana.

Respecto a la Semana Santa, Vergara indica que comprobarán el número de sustituciones que se van a realizar.