El SUP no baraja la posibilidad de volver a la vieja Comisaría

Las buenas palabras del secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, durante su visita a la capital gaditana el pasado lunes, no han tranquilizado a los sindicatos policiales. Es más, algunas de sus afirmaciones, como la que descartó prácticamente la construcción de calabozos en la sede provisional del Pirulí de Telefónica, han causado honda preocupación en dirigentes del Sindicato Unificado de Policía (SUP) a los que este medio ha sondeado.

"Que diga el señor secretario de Estado que está en manos de los sindicatos decidir si volvemos o no a la Comisaría de Policía vieja nos parece una tomadura de pelo", indicó el SUP. "Lo que tienen que hacer es dejarse de brindis al sol y de viajar por toda Andalucía vendiendo humo y empezar a trabajar en serio y a firmar los acuerdos necesarios para no dilatar más la construcción de una nueva comisaría. No pueden echar la pelota a diferentes organismos cuando los que tienen que decidir son los miembros del Gobierno".

No entienden desde el SUP que, a pesar de todos los informes negativos que pesan sobre el viejo edificio de la avenida, se sigan realizando obras de mejora. "A ver si dejan de malgastar dinero público en un edificio ruinoso y de argumentar que es para venderlo, porque lo que hay que hacer con ese edificio es tirarlo. Si en nuestras manos estuviese decidir eso otro gallo cantaría. Volver a la comisaría vieja supondrá no salir de allí más. Así que, de volver allí nada de nada", aseguraron los sindicalistas.

Para el SUP, la constatación de que el Gobierno no tiene en mente dotar de calabozos al Pirulí es una muy mala noticia. "El remate fue cuando el secretario de Estado dijo que no pueden gastar dinero en el Pirulí porque no es un edificio nuestro, así que nos quedan unos años de no contar con calabozos, con lo que ello supone para las plantillas de Cádiz y San Fernando, agravado todo ello por la conocida falta de personal". Para el SUP "urge construir unos calabozos en el Pirulí mientras se hace la comisaría nueva, que puede tardar unos años, así como dejar de malgastar dinero público en la comisaría vieja".

Desde los sindicatos policiales han sido habituales las quejas advirtiendo que durante los traslados de detenidos a los calabozos de la Comisaría de San Fernando hay ocasiones en que la capital gaditana se queda con un único coche patrulla, o a veces ninguno, en una situación que se prolonga por espacio de varias horas si los trámites se dilatan. Por ello consideran vital que, teniendo en cuenta que la nueva comisaría puede tardar años, se dote al Pirulí de calabozos.