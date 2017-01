El SUP aplaude la promesa de Sanz de no volver a la vieja Comisaría

Las declaraciones efectuadas por Antonio Sanz a este diario, en las que aseguró que la Policía Nacional no volverá a la vieja Comisaría y que permanecerá en el Pirulí hasta que se construyan unas nuevas instalaciones, han sido muy bien acogidas por el Sindicato Unificado de Policía. Ayer su portavoz en la provincia dijo que "si no es un brindis al sol lo valoramos positivamente, porque es lo que hemos venido reclamando", dijo.

En opinión del SUP, el edificio de la avenida "cuenta con muchísimas deficiencias" y aseguró que "es un pozo sin fondo, porque no sólo es que estén mal la fachada o las puertas, es todo, las conducciones eléctricas, las tuberías, el aire acondicionado, todo. Es un desastre. Hemos tenido que soportar trabajar así en unas condiciones lamentables y evidentemente ahí no queremos volver".

Afirman no entender que se siga gastando dinero en arreglar el antiguo edificio

Lo que sí le llama la atención a la portavoz del SUP es que "se siga trabajando en la vieja Comisaría Provincial, porque pensamos que esos recursos podrían ser para la nueva", a la vez que aseguró que "lo que pretendemos es lo de siempre, que el dinero se invierta en la Comisaría nueva, para que la ciudad tenga unas dependencias acorde con su población".

El SUP considera fundamental que se "unifiquen todas las dependencias en una, no como ahora, que están las oficinas del DNI o las de Extranjería, cada una por un sitio".

Para conocer de primera mano la postura del Gobierno, ayer solicitaron una reunión al delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz. "Esperemos que pueda hacernos un hueco en su agenda para que nos informe de cómo marchan las gestiones para la construcción de una nueva Comisaría. Nos parece estupendísimo que las negociaciones entre el Ministerio del Interior, Adif y el Ayuntamiento avancen a mejor ritmo".

También indicó la portavoz del SUP que igualmente han solicitado los informes de la última reunión mantenida esta misma semana en Madrid entre la Secretaría de Estado de Seguridad y la de Infraestructuras en torno a la problemática con que se encuentra la provincia gaditana.

Además, fuentes del SUP aseguraron que desde su sindicato se muestran partidarios de que la Comisaría del futuro sea una edificación de nueva construcción, "porque lo que no podemos es irnos a ningún sitio que no responda a nuestras necesidades después de tanto tiempo esperando".

Por ello piensan que la parcela que ofrece Adif "es adecuada" por su lugar estratégico. Lo que no desean es que el proceso se prolongue por espacio de cuatro o cinco años, en los que tendrían que estar en una ubicación que no tiene calabozos.