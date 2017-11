El SPL "repudia" que se hable de déficit en el servicio de grúa

El Sindicato de la Policía Local ha salido al paso de la valoración realizada en un informe de Emasa en el que se señala que el servicio de grúa "sigue siendo negativo" y que incluso "se ha visto resentido por la eliminación de uno de los dos policías locales adscritos al servicio" (tal y como informaba ayer este periódico). El SPL ha "repudiado tajantemente" estas valoraciones emitidas por la gerencia de Emasa.

"Queremos recordarle, bien fuerte y bien claro, que la grúa municipal es un servicio público que el Ayuntamiento está obligado a prestar en aras de atender y favorecer la libre circulación de vehículos, de personas, de transportistas, del transporte público, etcétera; en definitiva, tiene un carácter finalista en beneficio de la seguridad vial y de la ciudadanía en general y para nada debe configurarse como un servicio empresarial que reporte superávit o tenga déficit", trasladan desde el sindicato, que considera "de una catadura moral bastante indecorosa trasladar a la opinión pública la lectura de que al tener un policía menos se vuelve más deficitario".

El SPL remarca que no se actúa en la retirada de vehículos de la vía pública con afán recaudatorio, "pues si así fuese no habría capacidad para retirar cientos de vehículos diariamente por la multitud de infracciones que lo permiten". Y aclara que se asignan policías exclusivamente al servicio de grúa para no entorpecer el resto de unidades (patrulleros, motoristas, atestados o policías de barrio, entre otras) que de otro modo "tendrían que interrumpir o distraer sus tareas habituales durante el tiempo que dura la retirada y traslado de un vehículo".

"Cualquier retirada o desplazamiento va precedida de actuación policial y en los turnos o jornadas que no hay servicio de policía de grúa, su cometido lo lleva a cabo cualquier otro policía que la central del 092 encomiende", concluye el SPL.