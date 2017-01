Romay achaca al presidente de Los Dedócratas impedir el homenaje al coro de 1977

El inicio del Concurso Oficial de Agrupaciones 2017 no contará el domingo, finalmente, con un homenaje a los 40 años de la recuperación del Carnaval para febrero, que desde el Ayuntamiento quería personalizarse en el coro 'Los dedócratas', un grupo que en 1977 fue clave en la recuperación del tango y de la fiesta en la calle. La concejala de Fiestas, María Romay, culpaba ayer al presidente de la peña Los Dedócratas, Martín Periñán, de que no se vaya a realizar el homenaje al citado coro. Según la edil, preguntado vía teléfonica hace unas fechas por un técnico de la Delegación de Fiestas para concertar una cita sobre este tema, Periñán aseguró "no querer saber nada del Ayuntamiento, pero para pedir la subvención de la Pestiñada sí que ha querido saber". Romay lamentó que "una postura en la que se obstaculiza un acto de agradecimiento merecido que la ciudad y su Carnaval iban a realizar para reconocer todo lo que 'Los Dedócratas' dieron a la fiesta y en el momento en el que se produjo".

Ayer, Martín Periñán negaba "rotundamente" la acusación efectuada por la edil de Fiestas, explicando que recibió una llamada de un técnico de la delegación, al que el presidente de la veterana peña le dijo que "vaya cara que tiene el Ayuntamiento de venir a pedir ahora un favor", recordando así que el Consistorio no cumplió con su compromiso el año pasado con motivo de la Pestiñada que celebra esta entidad. Entonces, como denunciaba Periñán en junio de 2016, el Ayuntamiento "se puso la medalla de salvar la fiesta mediando con los hosteleros para que aportaran el dinero que faltaba", recaudándose una cantidad insuficiente para pagar los gastos y costándole el dinero a la peña. Periñán aclaró ayer que si bien aludió a la "cara dura" del Consistorio, no se negó a ponerse en contacto con María Romay para hablar del homenaje. "No me he negado a hablar con nadie. Aún estoy esperando la llamada. Creo que la entidad merece que a su presidente le llame la edil y no un técnico, pero no querrá ponerse al teléfono porque sabe que le voy a poner la cara colorada por el dinero que nos dejaron colgado".