El "miedo" de Romaní por haber llevado arma Navarro puede acabar en el Juzgado

Cada Pleno del Ayuntamiento de Cádiz de la actual legislatura está brindando escenas de alta tensión entre los concejales. Una línea dura que están manteniendo en sus intervenciones tanto el equipo de Gobierno como la oposición y que está dando el salto a la vía judicial. Una de las escenas vividas en la última sesión celebrada el pasado viernes puede acabar en una denuncia. El concejal de Hacienda, David Navarro, está estudiando la posibilidad de emprender acciones legales contra el portavoz del PP, Ignacio Romaní, "en defensa de mi honor", tal y como señaló el propio Navarro en su cuenta en la red social Facebook, por una alusión al uso de armas.

La refriega que ha llevado a esta situación tuvo lugar durante el debate de una propuesta del Grupo Municipal Popular para mostrar la solidaridad con el pueblo venezolano. Tras defender David Navarro la postura sobre Venezuela de Por Cádiz sí se puede, Romaní le acusó de estar "justificando los muertos" en este país. Por este motivo, le dijo que "su intervención me ha dado miedo" debido a que "usted es el responsable de la Policía -Local- y porque encima ha llevado usted arma". Por todo esto, finalizó diciendo que "me da la sensación de que no conozco a las personas que tengo delante". A preguntas de este medio, Romaní restó ayer importancia a lo sucedido el pasado viernes, enmarcándolo en el contexto del debate, sobre todo al señalar que a Navarro "se le presupone una serie de sensibilidades" por las funciones que ha desempeñado en la Policía Local.

El concejal de Podemos afirma que "se traspasó los límites de lo permisible"

A última hora del lunes, David Navarro informó en Facebook que los vídeos del Pleno "están siendo estudiados por personal jurídico" para ver las posibles acciones judiciales que puede emprender. Asimismo, explicó sobre estas manifestaciones que "en diciembre de 2006 solicité la excedencia en el cuerpo -de la Policía Local- para pasar a otra delegación", por lo que "al dejar de ser policía tuve que entregar todo lo relacionado con el trabajo policial, incluida el arma al no tener licencia que habilitara poseerla y portarla al no ser ya policía". Asimismo, aseguró que en el Pleno se "traspasó los límites de lo permisible".

Ésta no fue la única situación de este calibre que se vivió el pasado viernes, ya que los servicios jurídicos del Ayuntamiento ya anunciaron que van a denunciar al portavoz de Ciudadanos, Juan Manuel Pérez Dorao, por acusar al alcalde, José María González, de alentar a la violencia tras la publicación en Twitter de su caricatura en la campaña de la Trama Gaditana.