Romaní denuncia "importantes problemas" en la sede del Rectorado

El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento, Ignacio Romaní, denunció ayer que la actual sede del Rectorado de la Universidad -que pasará a manos municipales en la permuta que negocian ambas instituciones- tiene "importantes problemas de edificación y problemas en la prevención de riesgos laborales". Cuestiones que, según reseñó el propio Romaní, "tienen además difícil solución por el grado de protección que tiene el edificio". Con esta alerta quiso significar el portavoz popular "lo que el rector no cuenta" de la operación negociada con el Ayuntamiento.

El PP volvió ayer a la carga contra el planteamiento acordado entre Universidad y Ayuntamiento. Y tanto el portavoz municipal como la líder del partido, Teófila Martínez, analizaron ayer el acuerdo ya conocido (en dos ruedas de prensa distintas). "A mí esto me parece algo muy raro y muy complicado de explicar; en primer lugar porque hay muchas contradicciones en cuanto a los usos", valoró la anterior alcaldesa, que se preguntaba si en la UCA "no tienen bastante con dos edificios del antiguo Hospital Militar con miles de metros cuadrados rehabilitados para habilitar sus despachos". Martínez pidió al alcalde "que trabaje algo y no le eche el muerto a otros", entendiendo que detrás de esta operación se esconde "una venta encubierta por cincuenta años, trasladando a la institución universitaria la gestión de la cultura de la ciudad, no sabemos en qué condiciones".

"Estamos encantados con que se colabore con la Universidad, pero no estamos de acuerdo en que se venda por 1.600 euros al mes un patrimonio que ha costado mucho. Si el alcalde no tiene capacidad y no le gusta trabajar o no le gusta la cultura, que no abandone su responsabilidad con esta ciudad", concluyó la líder popular.

En esta línea se pronunció también Ignacio Romaní, que se mostró convencido de que "si el PP no llega a dar la voz de alarma el alcalde hubiera firmado el acuerdo con la UCA, malvendiendo el patrimonio con nocturnidad y alevosía y a espaldas de su socio de gobierno, que parece el último en enterarse"; cuestión grave esta última al tratarse de los concejales de Urbanismo y de Cultura; "es decir, que los técnicos de Urbanismo han trabajado en algo que ni el propio concejal sabe", lamentó Romaní, que insistió en que la operación era para que la UCA tenga "despachos al mar".

"Lo primero que hizo el alcalde fue dejar Cultura en manos del Plan C, y ahora de la UCA. ¿Para qué está la delegación de Cultura entonces? Si el alcalde reconoce que la concejala es nefasta, que la destituya inmediatamente", reclamó el portavoz popular, que invitó a los ciudadanos "a comparar ni situ ambos edificios".