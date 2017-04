Romaní denuncia que Podemos quiere "adoctrinar" a estudiantes en horas lectivas

La comparecencia de Ignacio Romaní y Juan José Ortiz ayer en el Salón Isabelino del Ayuntamiento no sólo se limitó a cargar contra el alcalde por la visita del edil de Bildu. Los populares también acusaron a Podemos en Cádiz de estar intentando "adoctrinar en sus políticas de sectarismos a los jóvenes gaditanos, y lo peor es que lo están haciendo con la colaboración necesaria de la Junta de Andalucía, que está permitiendo que se utilicen los institutos gaditanos en horario lectivo para que un partido político haga proselitismo de la ideología Podemita", dijo Ignario Romaní. Luego mostró las convocatorias de la Marea Joven a los menores de edad en los Institutos de Cornelio Balbo y Caleta en pleno horario lectivo y la primera de ellas, en la sede de Podemos de Corneta Soto Guerrero.

"Y la Junta de Andalucía, la Consejería de Educación ¿no tiene nada que decir...?", se preguntó Romaní. "Y lo peor es que encima niegan que sean ellos. Y eso que la primera convocatoria es en la sede de Podemos. Pero no son Podemos eh… son un movimiento ciudadano… No se puede ser más sectario, más manipulador y más demagogo".

Por último, el portavoz del Grupo Municipal Popular criticó el anuncio del consejero de Fomento de retomar la segunda fase de Matadero construyendo 60 viviendas. "Ha vuelto a anunciar la Junta de Andalucía, que en anuncios es imparable, eso sí, que va a meterle mano a la segunda fase de Matadero. Con 18 años de retraso, porque en 1999 fue cuando se firmó entre Junta y Ayuntamiento el convenio por el que este ayuntamiento cedía esos terrenos para la construcción de 204 viviendas. Se anuncia que van a hacer esa segunda fase y que son 60 viviendas. Pero es que no dicen nada de por qué se baja de 102 a 60… Quitan 40 viviendas de un plumazo, después de 18 años, y tan panchos. Y nadie, absolutamente nadie les dice nada. ¿Pero qué pecado ha cometido esta ciudad para que le quiten 40 viviendas? ¿Pero qué pasa? ¿Qué ya no hay problemas de vivienda en Cádiz? ¿Qué en tres años que va a durar la construcción de esa promoción de matadero no hay presupuestos en la Junta para hacer las 102 viviendas?", se preguntó Romaní.

Por último dijo que "lo del PSOE y la Junta en Cádiz con la vivienda ha sido y es histórixcamente una desvergüenza. Y lo del silencio de nuestro alcalde es una vergüenza aún mayor".