Romaní asegura que Navarro tiene "el puño de hierro y la mandíbula de cristal"

Tras anunciar el concejal de Hacienda, David Navarro, en su cuenta de Facebook el pasado lunes que había puesto en manos de "personal jurídico" las declaraciones que realizó el portavoz del PP, Ignacio Romaní, en el último Pleno en una moción en solidaridad con el pueblo de Venezuela. Una acción para decidir si emprende algún tipo de acción legal contra la que ayer Romaní arremetió duramente al asegurar que con su actitud tiene "el puño de hierro y la mandíbula de cristal".

El portavoz del Grupo Municipal Popular unió a esta declaración sobre la actuación del edil de Por Cádiz sí se puede a su consideración sobre la acción de la formación morada, ya que destacó que "está todo el día amenazando y coaccionando, en redes y fuera de ellas".

Ante esto, y tras conocer la posibilidad de que sus declaraciones puedan acabar con una denuncia por parte de Navarro, Romaní mostró sus dudas sobre si no sería "mejor que los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Cádiz estudien si no personarse en una causa de amenazas a un concejal -en relación a la denuncia que interpuso el portavoz del PSOE, Fran González, contra dos personas en el Pleno para la aprobación de los presupuestos municipales de 2016- puede considerarse o no prevaricación".

El popular indicó que el Consistorio debe defender a los integrantes de la Corporación municipal cuando se encuentran inmersos en una causa judicial debido a su acción como concejales, por lo que aseveró "que amenacen públicamente a los concejales de esta Corporación en el transcurso de un Pleno y el Ayuntamiento de Cádiz no se persone es una desvergüenza, pero incluso puede que tenga una calificación legal".

Asimismo, Romaní también manifestó que los servicios jurídicos municipales, con este mismo análisis, también deberían "determinar cómo puede calificarse el hecho de que el concejal de Seguridad Ciudadana y Policía Local presencie un presunto delito y ni denuncie ni ordene a los agentes presentes en el Pleno actuar en consecuencia".

Con todo, Romaní le recordó a Navarro que en el punto sobre el pueblo venezolano llegó a justificar su postura al aludir a "las prácticas terroristas de la Guarimba de los opositores pacíficos de Venezuela" y mezclarlo con la actuación de dedicar calles o plazas a Miguel Ángel Blanco o Alberto Jiménez-Becerril, víctimas de ETA.