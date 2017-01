Romaní: "Teófila Martínez será lo que quiera en el Partido Popular"

Aunque todavía no se ha superado el ecuador de la presente legislatura municipal, poco a poco se va instalando el debate en el Partido Popular sobre quién liderará la candidatura para intentar recuperar la Alcaldía de Cádiz. La principal duda es si la exalcaldesa Teófila Martínez querrá repetir al frente de la lista del PP o si habrá que poner en marcha la maquinaría para buscar a un nuevo líder que sea capaz de recuperar en 2019 a los votantes que se perdieron por el camino en 2015. Pero si una cosa ha quedado clara por las últimas comparecencias de los dirigentes de esta formación es que la decisión de seguir o no al frente dependerá sólo y exclusivamente de lo que Martínez quiera hacer con su futuro.

En esta misma línea de pensamiento se sitúa el portavoz del Grupo Municipal Popular, Ignacio Romaní, que asegura que "Teófila Martínez será lo que quiera en el Partido Popular". Una sentencia muy explícita de lo que se siente dentro de la formación, que está a la espera de conocer la persona que encabezará su próximo proyecto gaditano.

Nadie va a incidir en la toma de decisiones de un grupo que ha demostrado la vitalidad y la fuerza que tiene"

De hecho, Romaní cree que, además del propio PP, "Teófila será la que tome las decisiones que crea convenientes". Todo esto dentro de los plazos que se marca el partido, ya que el portavoz municipal recuerda que el presidente provincial, Antonio Sanz, "ya ha hecho reflexiones de ese sentido al final del año. En la reunión que tuvo con el grupo ya avisó que el procedimiento es primero el Congreso Nacional, después el Regional, luego vendrán los locales y, a partir de ahí, vendrán los futuros candidatos para las elecciones. Esos son los tiempos que se marca el PP y creo que son los correctos".

Además, no se queda atrás al avisar que "nadie va a dirigir ni va a incidir en la toma de decisiones de un grupo que ya ha demostrado la vitalidad y la fuerza que tiene en el Gobierno y en la oposición".

Con todo, en relación a la figura de Teófila dentro de su formación, recalca que, a pesar de no ser alcaldesa, "no ha perdido las elecciones. Las ha ganado y no gobierna por un pacto de perdedores". Ante esto, Romaní considera que, con su actitud en el Pleno municipal y el trabajo que realiza en el Grupo Municipal Popular, "está representando dignamente a los gaditanos que creyeron en ella y yo creo que eso es una lección de honestidad, comportamiento y compromiso con los gaditanos que a muchos se les está atragantando".

Y es que Romaní no olvida que el movimiento que aupó a José María González a la Alcaldía se debió únicamente al deseo de que Martínez dejara de ser la regidora municipal tras 20 años. "Muchos pensaban que por no darle el Gobierno a Teófila Martínez acababan con el PP y con Teófila Martínez. Se han encontrado con una horma del zapato muy grande", asevera.

Respecto al papel que está jugando la exalcaldesa en la oposición, el portavoz municipal del PP apunta que "el paso Martínez no ha aflojado en ningún momento". "Estas situaciones le generan ciertas ganas de tirar para delante y pelear porque Teófila es combativa. Está muy movilizada, muy activa y el paso Martínez está más firme que nunca", indica. Un trabajo que cree que "está siendo un revulsivo para el PP en la ciudad porque el ciudadano se está dando cuenta".

Por todo lo sucedido en las elecciones municipales de 2015 y el paso a la oposición, Romaní asegura que está "muy orgulloso de mi grupo. Ha respondido ante una situación complicada como perder el Gobierno por un pacto de perdedores y ahí están todos trabajando por la ciudad".

Mientras que Martínez termina de deshojar la margarita para decidir si se presenta a las elecciones municipales, también es el momento de posicionarse dentro del partido por si hubiera que ocupar el primer puesto de una candidatura. Ante la pregunta de si espera algo del partido por su labor de dirigir su oposición, Romaní responde que "no se miden en el PP estas cuestiones así". "Estaré donde diga mi partido, pero nada cambia. Mi compromiso con el PP empezó hace muchos años y somos muchos los que hemos dejado nuestra vida privada muy aparcada, pero el día que tenga que volver a mi vida privada, volveré", cierra.