Retomar las obras de Matadero y Cerro del Moro, una "mentira" según la APDHA

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) señaló ayer que el anuncio de la Junta de Andalucía de retomar la construcción de viviendas en Matadero y Cerro del Moro "no puede ser considerado como una inocentada en el sentido de engaño ridículo en que alguien cae por descuido o por falta de malicia, sino que nos encontramos con una declaración que no dice nada y puede inducir a error, que no es sino mentir a alguien los indicios, las esperanzas". Y es que según la APDHA "no hay indicios de que antes de 2019 se puedan terminar estas viviendas y sí de que se induce a error y se frustran las esperanzas de los miles de gaditanos que demandan una vivienda". La Asociación dijo verse "obligada" a denunciar, entre otras cuestiones, que "se frustran las esperanzas cuando en agosto de 2016 se aprueba el Plan Andaluz de Vivienda y no se dice que se eliminan las ayudas para la eliminación de las infraviviendas con las características que existen en nuestra ciudad. O cuando se anuncia la continuación de la rehabilitación en el Cerro del Moro y en el Plan Andaluz de Vivienda se suprimen las Áreas de Rehabilitación del casco histórico de Cádiz y del Cerro del Moro".

Por ello, "ante tanta mentira" la APDHA destacó que "solo nos queda solicitar a la delegada provincial de Vivienda que acredite de forma fehaciente, conjuntamente con el consejero, que dispone de la aplicación presupuestaria para estos proyectos tan necesarios para tantos gaditanos con cargo a los presupuestos autonómicos del año 2017".