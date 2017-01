16 de enero de 1927. Renuncias a la Real Academia Española. El Heraldo de Madrid ha entrevistado recientemente al ilustre doctor Ramón y Cajal, a Vázquez Mella y a Jacinto Benavente sobre los motivos que les han impulsado para no posesionarse de sus puestos en la Real Academia Española, para los que fueron elegidos. Ramón y Cajal manifestó que cuando le hicieron académico era una época en que estaba muy solicitado por sus trabajos, y ahora ya no puede porque se encuentra muy mal y no podría asistir a las sesiones. "Desde luego no ingreso dijo , lo he dicho oficialmente y ya he presentado mi renuncia". Benavente, por su parte, expresó que su retraimiento "obedece a superstición. Tengo el presentimiento de que a poco de posesionarme del cargo voy a morir. Tengo el defecto de ser supersticioso".

l Sobre el Carnaval. En el Ayuntamiento se reunió la Sociedad Oficial de Fomento, bajo la presidencia de don Agustín de Lahuerta, quien dio cuenta de lo tratado en la pasada reunión de la Permanente Municipal sobre el próximo Carnaval. Se cambiaron impresiones sobre los proyectos preparados, siendo el deseo unánime de los reunidos organizar festejos nocturnos lo suficientemente atractivos para retener y distraer en la calle al público que no asiste a los bailes que se dan en círculos y teatros. Se desiste de la idea de celebrar un concurso de carruajes, cuyo presupuesto será para premiar la música y letra de un tango dedicado a Cádiz. Este certamen estará dotado con dos premios: uno de mil pesetas para la música y otro de quinientas para la mejor letra.