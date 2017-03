Registro de sirvientes domésticos

7 de marzo de 1877. La Alcaldía de Cádiz hace público el siguiente edicto: Terminados los plazos marcados para que los sirvientes domésticos se personasen en las oficinas establecidas en la planta baja de la Casa Capitular, para que se inscribiesen en el Registro y adquiriesen la cartilla personal, este Ayuntamiento hace públicas las siguientes disposiciones: 1.º Desde esta fecha hasta el día 15 próximo deberán inscribirse en el citado Registro todos los sirvientes, de uno u otro sexo, que hasta ahora no lo hayan verificado. Transcurrido dicho plazo, se procederá por la correspondiente sección a averiguar los criados que no estén matriculados y una vez conseguido, se les aplicará la multa de 10 pesetas a los que no hayan querido cumplir con lo ordenado por el Gobierno.

l Indulto para los exiliados. La Embajada de España en París ha comunicado a los periódicos de aquella capital la siguiente nota: S.M. el Rey don Alfonso XII, al conceder la amnistía a aquellos de sus súbditos que tomaron parte, de modo directo o indirecto, en la última sublevación carlista, entiende revestir de toda la amplitud posible este acto de su real clemencia. En su consecuencia, la única formalidad que se exige a los refugiados carlistas que quieran regresar a España será el compromiso contraído ante las autoridades consulares de respetar las leyes vigentes en el Reino. El Gobierno, ajustándose a los deseos del Soberano, garantiza a todos los regresados a España, que no sean culpables de delitos comunes, el olvido de lo pasado, por lo que nadie será molestado por ningún acto político anterior a la amnistía.