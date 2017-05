Registrado un contrato en los primeros meses del programa de Alquiler Justo

Más información Podemos solicita al Obispado que alquile sus pisos y edificios vacíos a través de Vivir en Cádiz

Le está costando echar a andar al programa de Alquiler Justo, rebautizado como Vivir en Cádiz. Este plan era una de las iniciativas estrella del actual Ayuntamiento gobernado por Por Cádiz sí se puede y Ganar Cádiz en Común, que se implantó con los objetivos de facilitar el acceso a una vivienda en alquiler a las familias con menos recursos y de reintroducir las viviendas vacías en el mercado con préstamos para los propietarios para afrontar la adecuación de los pisos. A mediados del pasado mes de diciembre la ordenanza entró en vigor tras su publicación en el BOP.

En estos cinco meses de funcionamiento -que se convierten en un año desde que se aprobara inicialmente en el Pleno-, los datos son desalentadores, aunque todavía le queda mucho recorrido. En cinco meses, sólo se ha concedido una ayuda a una familia para alquilar una de las tres únicas viviendas que se han captado por parte de Procasa.

El PP califica como un "absoluto fracaso" los resultados obtenidos por este plan municipal

Estos datos fueron aportados el pasado viernes por la concejala de Vivienda, Eva Tubío, que en su intervención en una moción presentada en el Pleno por el Grupo Municipal Popular sobre el estado de este programa explicó que han sido ofrecidas 10 viviendas de manera formal al Ayuntamiento. Sin embargo, de momento sólo se han podido incluir tres pisos al programa por problemas como no cumplir con la superficie mínima que se establece en la ordenanza, no tener superada la ITE o no cumplir con la normativa urbanística. Esto le llevó a reconocer que el número de viviendas "me parecen muy pocas", aunque en su inicio se dijo que éste no era "un programa de números", sino que significaba "un grito desesperado a lo que está sucediendo en esta ciudad" por los problemas que tienen una parte de la población para acceder a una vivienda.

Esta explicación, sin embargo, le ha valido a Tubío y al equipo de Gobierno los reproches del Partido Popular, que ayer, en un comunicado, tildó de "absoluto fracaso" los resultados obtenidos por este programa municipal hasta la fecha.

Los populares fueron duros en sus palabras para calificar el estado en el que se encuentra esta ordenanza de ayudas al alquiler. Así, en primer lugar lamentaron que "la medida que iba a erradicar la supuesta emergencia social haya conseguido, tras un año -desde que se aprobara inicialmente en mayo del año pasado-, el éxito de un solo contrato de alquiler. Y lo peor es que quien ha tutelado la iniciativa, que era trabajadora social -por la concejala de Vivienda, Eva Tubío-, sabía perfectamente que nosotros poníamos a disposición de las familias sin recursos todos los instrumentos posibles. Pero claro, era mejor mentirles a esas familias, mentirles a los gaditanos. Decir que el PP no quería solucionar los problemas de vivienda. Ahora se ha demostrado que no tenían ni la intención ni, por supuesto, la solución".

Con todo, desde el PP solicitaron al equipo de Gobierno que deje "la inacción, la política del eslogan constante y la demagogia". Para ello, se centraron en comparar la actual política de vivienda con la ejercida durante su mandato al frente del Consistorio de la capital gaditana. "Los problemas de vivienda de los gaditanos se solucionan construyendo viviendas como las de la Comandancia de la Guardia Civil, pagando alquileres y deudas de alquiler e hipoteca a quienes verdaderamente no pueden hacerlo... Haciendo lo que se hacía en esta ciudad, en la que en 2014, fue un Ayuntamiento del Partido Popular el que más invirtió en ayudar a erradicar la emergencia social mientras otros utilizaban de manera miserable a esas familias para ganar votos".

Con todo, la propuesta del PP salió aprobada por unanimidad, incluyendo la petición para que se dé información mensual del estado en el que se encuentra el programa de Alquiler Justo.