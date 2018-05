Reformas en la plaza de Candelaria

1 de mayo de 1902. En el año 1884, siendo alcalde de Cádiz don José Ramón de Santa Cruz, se hizo este jardín, convirtiendo dicha plaza en un pequeño pero bonito paseo. No hace mucho tiempo, el Municipio emprendió trabajos de reforma que han quedado terminados, si no al gusto de todos, parece que con el asentimiento de la mayoría. La variación llevada a la práctica no ha sido otra que ampliar los pequeños parterres, ponerlos en alto y ensanchar sus calles. Únicamente falta en la referida plaza la estatua del insigne tribuno don Emilio Castelar, para lo que se ha tenido en cuenta ampliar el centro por si algún día se lleva a la práctica. Quedando espacio suficiente haciendo desaparecer la fuente instalada en el centro e instalando plantas que rodeen la base del monumento.

l Para el juramento del Rey. Muchos gaditanos se aprestan a marchar a Madrid a las fiestas de la jura de S.M. don Alfonso XIII. Ante esta idea, se le ha ocurrido a un gaditano residente en Madrid que se instale en el Retiro, durante los festejos, la preciosa caseta que nuestro Ayuntamiento posee, y que podría servir de centro de reunión a nuestros paisanos, autoridades, corporaciones, etc. No se oculta que la situación económica del Municipio gaditano no es muy próspera y no está para gastos superfluos, asegurando nuestro paisano que el Ayuntamiento de Madrid correría con los gastos.