Reclaman instalaciones apropiadas para practicar deportes urbanos

En el año 2020, el skate será uno de los deportes que se practiquen en las Olimpiadas de Tokio. Esto supondrá el espaldarazo definitivo a una práctica que ha cobrado bastante auge en los últimos años. Pero pese a ello, la ciudad adolece aún de instalaciones apropiadas para que esos amantes de este denominado deporte urbano puedan practicarlo. Al igual que tampoco hay sitio apropiado para hacer break dance, tricking o deporte de barras, entre otros de los considerados deportes urbanos (o artes urbanos también).

Todos estos colectivos reclaman al Ayuntamiento, lo vienen haciendo desde hace tiempo, espacios apropiados. Y por tal motivo, esta mañana se concentrarán en la puerta de San Juan de Dios para hacerse oír.

Una portavoz de esta protesta, Raquel Serrano, recuerda por encima los antecedentes: la pista de skate (skate park) que hay en la ciudad "está sin terminar" dentro del recinto deportivo Manuel Irigoyen, lo que además obliga a los usuarios a adaptarse al horario de apertura de las instalaciones. Por este motivo, el pleno de abril -sigue narrando Raquel- aprobó finalizar estas instalaciones, "pero a día de hoy no hay nada". En todo este tiempo, varios han sido los intentos con el Ayuntamiento para construir el equipamiento idóneo para estas prácticas deportivas en auge. "Pero desde el Ayuntamiento siempre echan balones fuera; el actual equipo de gobierno nos habla de la deuda que dejó el PP y que por eso no pueden hacer nada; y el concejal de Deportes dice que tiene una partida presupuestaria y con ella tiene que atender otras instalaciones deportivas", cuenta.

Estos colectivos han llegado a plantear una alternativa intermedia: "habilitar un skate park en una nave de Zona Franca donde se pudiera compartir el espacio con otras disciplinas". Pero tampoco han respondido favorablemente desde el Consistorio.

También se han propuesto, en algunas ocasiones, celebrar encuentros de algunas de estas prácticas deportivas; o crear una escuela para fomentar estos deportes entre los más pequeños de la ciudad. Pero hasta la fecha todo han sido negativas.

Ante las limitaciones actuales para practicar este tipo de deportes en la ciudad, dos son actualmente las soluciones posibles: o trasladarse a otras localidades cercanas que sí disponen de instalaciones apropiadas (como Chiclana o San Fernando), o practicar el deporte en la calle, manifestando los afectados que están "cansados de que nos pongan multas".

"Sin ánimo de ofender a nadie, en Cádiz no todo el mundo es comparsista, cargador o futbolista. Hay muchos jóvenes que practican otro tipo de disciplinas y no pueden hacerlo aquí. Y ya hay andaluces que se han visto obligados a marcharse a Barcelona para dedicar su vida a estos deportes que practican a diario", comenta Raquel Serrano, que a esta situación une el cansancio "de que no se nos escuche y que en las reuniones todo sean balones fuera". Por eso, desde las diez de la mañana de hoy se harán oír en la puerta del Ayuntamiento para reclamar unas instalaciones idóneas para practicar estos deportes.