Radioterapia de Jerez sólo puede atender la mitad de la demanda

El gerente del área sanitaria, Julio Egido, admitió ayer durante la presentación de los actos que se han programado con motivo del 50 aniversario del centro sanitario, que con el actual equipamiento del servicio de Radioterapia sólo se puede llegar a la mitad de los enfermos del área que precisan de este tratamiento. Aún cuando el servicio comience a funcionar a pleno rendimiento por las tardes, la existencia de un único acelerador lineal impide que se pueda incrementar este número de enfermos tratados. En este sentido, Egido manifestó que ya se ha solicitado a la Consejería de Salud un segundo acelerador lineal, aunque no pudo decir cuándo se hará esa inversión y manifestó que con este segundo aparato, el "servicio sería independiente" y no tendrían que derivarse pacientes a otros centros. "Tenemos el espacio, es decir, el búnker para ese segundo acelerador ya está hecho y con los datos que manejamos, con el servicio funcionando por la tarde podremos llegar a 300 pacientes. Queremos dar una asistencia adecuada y de calidad, se trata de un proceso complejo y para hacerlo bien no podemos atender ahora mismo más de 250 o 300 enfermos. Somos un área sanitario muy grande y entre 700 y 800 pacientes necesitan al año de estos tratamientos de radioterapia, por lo que nos quedarán otros 350 enfermos a los que no llegamos con nuestros medios". No obstante, Egido destacó que gracias al concierto que se sigue manteniendo con la clínica privada de Oncojerez para el tratamiento de la radioterapia, ningún paciente del área de Jerez tiene que desplazarse fuera, salvo excepciones. "Ha habido algunos casos que han demandado por ejemplo el Puerta del Mar y algún otro traslado porque era un tratamiento muy complejo, que no se hace aquí, pero muy pocos. Ningún paciente tiene que salir ahora mismo del área para recibir el tratamiento y eso es lo importante", aseguró.

El gerente sostuvo que la actividad del servicio de Radioterapia durante la mañana es ingente y señaló que en estos días ya hay consultas que se están pasando por la tarde y se están alargando las sesiones de radioterapia hasta las cinco o las seis. Aún así reconoció que la actividad de tarde se tiene que ir incrementando mucho más, casi el doble. "Es un tema muy serio e importante, por eso hay que hacerlo poco a poco. Hasta ahora creo que se está haciendo muy bien, con un grado importante de calidad y de confortabilidad para el paciente tanto en este servicio como en Oncojerez".

A finales de este mes se pondrá en marcha en el hospital la Rehabilitación Cardiaca

Después de 50 años de existencia del hospital, el gerente admitió, por otro lado, que el centro adolece aún de ciertas especialidades como Vascular y anunció proyectos que verán la luz en breve como la incorporación de la Rehabilitación Cardiaca, posiblemente antes de que finalice el mes. "Es muy importante para un paciente que ha tenido un episodio cardiológico que desde el primer día que esté ingresado empiece su rehabilitación, para que rápidamente se pueda incorporar a una vida normal". Mencionó también la apertura del nuevo hospital de día médico y la próxima remodelación de la planta de Digestivo. "Es un hospital que tiene 50 años y el mantenimiento es muy importante. El año pasado hicimos una remodelación completa de la planta de Traumatología, la tiramos entera y este año le toca a Digestivo, vamos en orden y priorizando porque el hospital tiene que estar abierto las 24 horas".

El gerente del área defendió por otra parte que el futuro no va por tener más camas hospitalarias, "sino por menos días de ingreso. El futuro son los hospitales de día, como el que también se va a habilitar en la zona que sufrió el incendio, donde tenemos mil metros cuadrados". La puesta en marcha de este nuevo hospital de día quirúrgico -el actual se encuentra en otra zona- supondrá, según dijo, una inversión de un millón y medio de euros. "Si se pudiera, dentro de la calidad y la seguridad, el paciente tendría que irse a su domicilio en el mismo día, y para eso es el hospital de día. Por eso digo que los hospitales tienen que crecer pero no tanto en camas sino en otros servicios que permitan que los pacientes estén en su casa, con seguridad, por supuesto".

Otro de los temas que abordó el responsable del área fue la masificación que se produce de forma habitual en el servicio de Urgencias, aunque negó que este invierno, en el que la gripe ha tenido una especial incidencia, se hayan producido colapsos. "Las Urgencias siempre responden a picos de alta frecuentación. Este año la gripe ha sido fuerte, la vacuna no ha tenido la efectividad deseada, con lo que ha habido mucha gripe y ha sido bastante agresiva y eso ha hecho que venga mucha gente a los servicios de Urgencias, pero no se puede hablar de colapso. Si es verdad que si en un hora llegan 80 o 90 pacientes puede haber un poco de atasco pero no colapso porque nunca nos han faltado camas, ni se ha dejado de atender a la población, ni ha habido camillas en los pasillos".

Manifestó que la apertura de las Urgencias de La Milagrosa ha supuesto un cierto alivio para las del hospital, ya que desde el primer momento han tenido una gran afluencia, hasta el punto de que se tuvo que reforzar con más equipos de profesionales. "Mientras en los módulos de La Granja se veían 200 personas, en La Milagrosa hemos llegado a picos de 500. El hecho de ser un centro nuevo y accesible ha provocado un efecto llamada". Anunció que en menos de un mes se harán junto al centro de salud unos jardines, con lo que se podrá abrir la puerta directamente al centro de salud y trasladar también las ambulancias de los dispositivos de Urgencias, que ahora están en Montealegre.