"Queremos recuperar lo mejor del PSOE"

"Nos hemos unido para recuperar lo mejor del PSOE". Blanca Flores Cueto escenificó en la tarde de ayer en la sede de Gaspar del Pino su candidatura a liderar el PSOE gaditano rodeado de casi sesenta personas. El refrán dice aquello de "dime con quién andas y te diré como eres" y en el auditorio había gente como Rafael Román, factótum de los pedristas en la capital gaditana, el presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, José Luis Blanco; la parlamentaria andaluza Raquel Arenal; la que fuera candidata a la Alcaldía y rival de Fran González en la asamblea de hace cinco años, Marta Meléndez; y susanistas como Gonzalo Pando o Teresa Rovayo entre otros. Es una mezcla que, como la propia Blanca Flores definió, "integra a compañeros que en los últimos procesos han apoyado a distintas opciones".

Aunque dijo que este proyecto no era anti nada y que no iba en contra de nadie, sí llevaba consigo algunas críticas veladas con frases como que "es necesaria una nueva etapa en el PSOE" y sobre todo que en la misma "debe haber coherencia entre lo que se dice y los hechos". En este sentido afirmó que las "nuevas maneras" no se deben quedar sólo en una frase.

Flores no bajó el balón al pasto, a lo concreto, sino que se movió sobre todo en el terreno de las generalidades, en lo naif, como entendía que debía ser su puesta de largo en su segunda aventura tras la que tuvo en 2008 y que acabó con una derrota frente a Federico Pérez Peralta. Intenciones por encima de concreciones.

Intención de que "el PSOE y Cádiz vuelvan a sonreír" tras una etapa en la que quizás "no le hemos dado alegría necesaria a la ciudad" y también que este partido "recupere su sitio en la ciudad". En este sentido alertó de la pérdida de protagonismo del partido en la ciudad: "Es hora de plantarse y decir que ya está bien".

Grupo por encima de individualidades porque "el proyecto es en sí mismo la candidatura" y se mostró ilusionada ante la posibilidad de que el PSOE "vuelva a ser un referente". Para Flores, ser socialistas es hacer, y crear alternativa seria y coherente frente a la prolongada etapa de gobierno del PP y a la decepción que ha supuesto Podemos en la ciudad", ha explicado.

Flores insistió en que presenta una candidatura para que "se hable del PSOE y no de un grupo en particular". En este sentido dijo que lo que quiere es que "cuando un gaditano vea a un socialista, no lo asocie con un nombre sino con una fotografía de todos".

Para concluir Blanca Flores afirmó que recogía el espíritu del 39 Congreso Federal del PSOE que aupó a Pedro Sánchez al poder. Por eso dijo que no entendía "a los que defienden nuevas maneras y después hacen lo contrario".

La asamblea local que citará a los militantes socialistas de la capital, cerca de 430, a las urnas para elegir si dejan el destino del partido en manos de Fran González o de Blanca Flores tendrá lugar el próximo jueves 16 de noviembre.