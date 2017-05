"Queremos crear un ecosistema emprendedor"

Partamos de la base de que a José Ruiz Navarro la palabra emprendedor le da algo de grima. "Es lo que ocurre con cualquier término que se manosea tanto, que pierde su sentido". Sin embargo, le guste o no el término, él es el alma de la Cátedra de Emprendedores de la Universidad de Cádiz, creada en 2007, una experiencia pionera en Andalucía. Por entonces, Ruiz Navarro ya llevaba mucho tiempo vinculado a la UCA, desde los años 80. "No había entonces una asignatura de Creación de empresas, que es como si en Medicina no hubiera Ginecología. Pero ni en esta Facultad de Empresariales ni en ninguna otra española". Ese fue el primer paso, en el año 93. A partir de ahí Ruiz Navarro investigó, estuvo de profesor visitante en Indiana y descubrió otro mundo. "Allí el 50% de los estudiantes van a la Universidad para ser empresarios. Está en su ADN". De la Escuela de Negocios del Babson College, quizá la más famosa incubadora de emprendedores del mundo, se trajo la idea de la Cátedra de Emprendedores. En España ya existía algo parecido en la Universidad Pública de Cataluña, en Barcelona. Allí lo llamaron Innova. Hay sus diferencias, claro. La Cátedra de Cádiz tiene un presupuesto de 120.000 euros. Innova, en Barcelona, tiene 400.000. "Paliamos esa diferencia con ingenio y buscando financiación propia. Quiero decir que predicamos con el ejemplo", dice sin temor a la comparación.

Su máxima es que "una sociedad sin empresas de calidad está condenada al fracaso" y en este tiempo, aplicando su metodología de "motivación, capacitación, apoyo a las iniciativas e investigación", ha conseguido que por la Cátedra pasaran 21.230 personas y se abordaran 992 proyectos. El resultado definitivo es el siguiente: 118 empresas que, en la actualidad, dan empleo a 260 trabajadores.

El trabajo realizado desde Cádiz fue reconocido en el año 2012 con el Premio Nacional a la mejor práctica Universidad-Empresa. "Una de las críticas que siempre se ha hecho a la Universidad en general es que vivía como en un mundo aparte, distanciada de la sociedad. Dentro de nuestro ideario se encuentra esa aproximación a la realidad empresarial y a la colaboración con todo el tejido empresarial de la provincia. Con esa colaboración trabajamos para lograr un modelo económico más innovador y competitivo que genere empleo cualificado y contribuya a crear riqueza y bienestar".

El objetivo no es modesto, pero Ruiz Navarro y su equipo aseguran que obtienen resultados. De hecho, cada nueva empresa que sale de aquí y se consolida es un resultado. "Naturalmente no está todo hecho. Queremos ir hacia un ecosistema emprendedor, es decir, que la cultura emprendedora cale en la sociedad y que ofrezca confianza a las personas que están dispuestas a aportar ideas. Si logramos ese ecosistema habrá inversores dispuestos y planes públicos de apoyo con estrategias coordinadas".