"Queremos conseguir que los jóvenes del barrio vean que hay un futuro"

Sueña Puntales comenzó a funcionar hace poco más de un año como un colectivo ciudadano de la mano del histórico dirigente vecinal José Manuel Hesle y recientemente se ha constituido en asociación de vecinos. Su presidente, Kevin Ortiz, es un joven del barrio de 28 años, graduado en Derecho y Comercio Internacional, que trabaja en una compañía telefónica.

"Sueña Puntales empezó porque José Manuel Hesle tuvo la idea de ayudar a que los vecinos volvieran a tener voz en el barrio, ya que en los últimos años no se han visto escuchadas las necesidades de los ciudadanos por la asociación de vecinos Fuerte de San Lorenzo", comenta Kevin Ortiz.

A este colectivo se unió el de las madres del parque, que luchaba por el arreglo del parque infantil y las pistas deportivas del barrio, además de "vecinos particulares que se han querido preocupar por que las cosas cambien y el barrio avance", explica Ortiz, quien señala que entre las principales necesidades que había en ese momento en Puntales se encontraba, además del arreglo del parque infantil y las pistas deportivas, el cambio de la parada inicial y final de la línea 3 de autobús: "Lleva 40 años parando en el número 1 de la plaza de San Lorenzo, molestando a los vecinos de ese bloque y atravesando la plaza principal del barrio". Esto llevaba consigo otra reivindicación: la creación de una carretera de circunvalación, para que los autobuses y todos los servicios puedan circular por ella y no tengan que cruzar el barrio. Para ello, explica que habría que retranquear la valla que separa Puntales de la zona militar.

Kevin Ortiz cuenta que él se involucró en la entidad a raíz de las reivindicaciones del cambio de la parada de autobús, ya que su abuela vivía en el número 1 de la plaza de San Lorenzo, donde ahora vive él, "y hemos sufrido las molestia del autobús toda la vida". Asegura que habían trasladado el problema a la AVV Fuerte de San Lorenzo, "pero nunca nos escuchaba, igual que a las madres del parque y otros vecinos que acudían con problemas y necesidades". Entonces, se dirigieron a Hesle. "Conocía a José Manuel Hesle porque en Puntales todo el mundo lo conocía, y empezamos a tener más contacto con él y a reunirnos para tratar este tema".

Lamenta que desde la asociación de vecinos Fuerte de San Lorenzo se niegan a cambiar la parada de autobús "porque dicen que las personas mayores no van a poder desplazarse hasta la nueva parada, y no piensan que desde las seis de la mañana hasta la una de la noche los vecinos del número 1 de la plaza de San Lorenzo no duermen, y los niños que juegan en la plazoleta corren el riesgo de que un vehículo de 12 metros los atropelle".

El presidente de Sueña Puntales reconoce que cuando falleció José Manuel Hesle, en octubre del año pasado, "nos vimos un poco perdidos, porque él era nuestro guía. Él era quien tenía la experiencia, los contactos y conocía perfectamente qué le hacía falta a Puntales. Él empezó muchos proyectos que se quedaron parados". Pero los miembros del colectivo se reunieron y pensaron seguir adelante aunque José Manuel Hesle no estuviera "para realizar todo lo que él tenía en mente para el barrio". Poco después decidieron convertirse en asociación de vecinos, "para que la administración nos tuviera en cuenta". Tras realizar una serie de trámites, a principios de este año Sueña Puntales se constituyó en asociación de vecinos. Todavía no dispone de un local, pero la Asociación Sociocultural Arrabal de Puntales le permite usar sus instalaciones.

Ortiz afirma que la entidad ha estado trabajando con el Plan C "para identificar las necesidades del barrio y buscarles soluciones". Hicieron varias asambleas abiertas a todos los vecinos, en las que participó la ONG sevillana Arquitectos Sin Fronteras y también miembros del Plan C. Anuncia que ya tienen varios proyectos y han elaborado un plan de barrio que esperan poder presentar en el Ayuntamiento, pero antes quieren tener una reunión con los presidentes de las comunidades de vecinos para darles a conocer todos estos proyectos.

Recuerda que antes del fallecimiento de Hesle, el equipo de Gobierno del Ayuntamiento visitó el barrio y desde la asociación pudieron enseñarle las necesidades básicas que tiene, entre las que destaca el hecho de que todavía hay calles que están sin asfaltar.

Otro de los asuntos que han llevado a crear la nueva asociación de vecinos, según su presidente, es el problema que han tenido con el policía de barrio, "que no entraba en el barrio, y si había cualquier incidente o problema de seguridad, no teníamos a quién acudir".

Kevin Ortiz habla también con preocupación de la droga y del absentismo escolar. "La droga está volviendo a verse en el barrio como en años anteriores. Durante un tiempo nos olvidamos de ella y de nuevo estamos viendo droga. Venden en la calle, en viviendas y en locales particulares", afirma. Sobre el absentismo, señala que los jóvenes abandonan muy pronto los estudios. Algunos ni siquiera acaban la Secundaria. Por eso, uno de los principales objetivos que se ha marcado la junta directiva de Sueña Puntales es "poder conseguir que los jóvenes del barrio se formen y estudien, que vean que hay un futuro". En este sentido, apunta como un inconveniente que en esta zona de la ciudad "no hay ninguna biblioteca ni sala de estudios, o la que existe no está disponible".

La junta directiva de Sueña Puntales la completan María Villanueva -mujer de José Manuel Hesle- como vicepresidenta y Juan Pastrana como secretario. "Todavía no hemos creado vocalías porque primero queremos ver cómo vamos funcionando y empujar a los vecinos a que se impliquen", afirma el presidente, quien quiere dejar claro que la organización "no va a ser como la de una asociación de vecinos al uso, con una junta directiva que tenga unos cargos específicos, más allá de lo que nos obligue la ley, porque es una asociación abierta, participativa y en la que queremos que se impliquen todos los vecinos y colectivos del barrio".

Su intención es "cambiar la visión que tiene la ciudad de Puntales. Dejar de ser un barrio apartado para ser un barrio abierto a la ciudad, con un banco, con comercios atractivos y con vida". Están planteando realizar alguna actividad social en el nuevo paseo que llevará el nombre de José Manuel Hesle "para darle vida al barrio y que venga la gente y lo conozca".