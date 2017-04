El Puerta del Mar idea un menú especial típico para el Viernes Santo

El Hospital Puerta del Mar elabora hoy, Viernes de Pascua, un menú especial con el objetivo de que el ingreso no impida a adultos y pequeños probar productos típicos de determinadas fiestas, en este caso de la Semana Santa. Las propuestas culinarias se sirven a pacientes cuya dieta no presente restricciones. Esta iniciativa, que cumple su segundo año, permitirá a sus pacientes degustar papas con chocos, bacalao empanado con pimientos fritos o lenguado a la plancha con calabacín. En la merienda no faltarán torrijas y mojicones, y para la cena el menú consistirá en una crema de espárragos natural, hamburguesa de pescado, arroz con zanahorias, ensalada y yogur.

El Puerta del Mar distribuye diariamente más de 800 comidas y la práctica totalidad de los alimentos los elabora en la propia cocina del centro.