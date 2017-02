Publicación con un año de retraso

Cinco capitales,el título de Luis Bagué que resultó ganador de la última convocatoria del Premio de Relatos Cortes de Cádiz, verá la luz a lo largo de los próximos meses. Así, aunque, como todos los demás galardones, aún no ha tenido lugar entrega pública del premio -dotado con 12.000 euros-, la intención es que el libro esté listo para su presentación en la próxima Feria del Libro. En cualquier caso, la publicación tiene lugar con un año de retraso a lo que solía ser habitual en la dinámica del premio.

El fallo del XIII Premio Iberoamericano de Relatos Cortes de Cádiz tuvo lugar hace casi un año, y es hasta el momento la última convocatoria de un reconocimiento que han obtenido, a lo largo de su trayectoria, escritores tanto de ámbito nacional como iberoamericano, e incluye en so nómina autores como Félix Palma (Los arácnidos, 2004), Luis Manuel Ruiz García (Sesión continua, 2010), Alexis Díaz-Pimienta (Intercambio de tarjetas, 2013) o María Fasce (Un hombre bueno). La XIV edición del premio, que tendría que haber tenido lugar el año pasado, aún no se ha convocado. Como en el resto de galardones que engloba el Cortes de Cádiz, se desconoce si la iniciativa proseguirá o no en un futuro.

El Cortés de Cádiz de Relatos se publica a través de una edición conjunta entre Algaida editorial y Calembé -sello que también se encarga de la publicación del Premio Cortes de Cádiz de Ciencias Sociales-.

Luis Bagué (Palafrugell, Girona, 1978) obtuvo el Cortés de Cádiz de Relatos con una obra de la que el jurado destacó su "rabiosa modernidad" y su "original mezcla de ficción y realidad", así como "un gran dominio de temas, diálogos y situaciones muy dispares". Cinco capitales se impuso a los 510 originales presentados al galardón, según criterio de un jurado compuesto por Nieves Vázquez Recio, Javier Vela, José Manuel García Gil, Miguel Ángel Rodríguez Matellanes y Carmen Montes, en representación de la Fundación Municipal de Cultura.

Bagué es doctor en Filología Hispánica y autor de varios poemarios. Ha obtenido también los premios Ojo Crítico de RNE, Hiperión o Fundación Unicaja.