Propuestas de todos los colores

Por otra parte, Ciudadanos también defenderá otra moción para reparar y renovar las fuentes de agua potable. La formación señala que actualmente no existen en la plaza de la Habana, la plaza de la Fuente, la plaza Pintor Meléndez, el parque infantil de la calle Valencia, la plaza Carlos Díaz, la plaza del Cementerio de los Ingleses, la zona deportiva General García Escámez, el parque de mayores de la calle Santa Rosalía, la plaza Guerra Jiménez y parque infantil de Capuchinos. Asimismo, indican que están averiadas o necesitan labores de mantenimiento las del Parque Celestino Mutis, los Jardines de Varela, Telegrafía sin Hilos, el parque infantil del Parque Genovés, el parque infantil de La Caleta o el Campo del Sur.

Pedirá el grupo popular en el Pleno de mañana información "de las viviendas puestas a disposición del municipio para el programa de alquiler social y los contratos celebrados al amparo de la misma"; y es que se han cumplido ocho meses desde que se aprobó esta ordenanza de Alquiler Social y los populares denuncian que "nada se conoce en este Ayuntamiento de la transparencia sobre las viviendas que los propietarios han puesto a disposición de Procasa" para este fin, lamentando desde el grupo municipal que en materia de vivienda social "la única acción de gobierno que puede imputarse al actual Ayuntamiento es no haber paralizado la construcción de 135 viviendas en la antigua Comandancia de la Guardia Civil fruto de esa herencia que nunca acierta a ver el actual equipo de gobierno".

En materia municipal, se tratará la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por Servicios de Gestión de Residuos Sólidos con el objetivo de equiparar la tasa que pagan los centros educativos públicos no universitarios y los centros educativos privados, ya que la de los públicos es superior. Y propondrá el equipo de gobierno la congelación de las tarifas de los taxis para este 2017.

Podemos se desmarca de 'calentar' el pleno

El equipo de gobierno se desmarcó ayer de las acusaciones de provocar protestas en el pleno de mañana, en concreto en el punto que presentan los tres grupos de la oposición para modificar los estatutos del consejo rector de la Fundación Municipal de la Mujer. La delegada de la Mujer, Ana Camelo, quiso aclarar ayer que "en ningún momento he alentado a asociaciones, colectivos o personas en particular a intervenir en este asunto", asegurando que los mensajes que han circulado por las redes telefónicas "forman parte de opiniones que están en la calle y que pertenecen a mujeres de diferentes signos políticos", pese a que en ellos se filtraba una propuesta que hasta ayer no se conocía (según denunciaron las concejales Mercedes Colombo y María Fernández-Trujillo).