Procasa sostiene que la adjudicataria de Pinto, 13 rechazó la limpieza

La empresa municipal de vivienda, Procasa, insistió ayer en afirmar que Luisa Reyes, la adjudicataria de la vivienda protegida ubicada en el número 13 de la plaza Pinto que se encuentra en pésimas condiciones, rechazó esperar a la limpieza del piso para la entrega de las llaves. Desde Procasa sostenían que varios trabajadores visitaron con la inquilina el inmueble el pasado viernes y acordaron que el lunes comenzarían las labores de mejoras y adecentamiento. De hecho, aseguraban que "no se realizó la entrega oficial de llaves, sólo se le dio una copia porque así lo solicitó la nueva inquilina". La empresa municipal se quedó con la otra copia para ejecutar las labores de mantenimiento, según indicó ayer Eva Tubío, concejala de Vivienda.

Desde Procasa señalaron ayer que, pese a que reconocían que el inmueble no se encontraba en las condiciones adecuadas, entendieron "las lógicas prisas" de la adjudicataria por instalarse en la vivienda, de ahí que aceptaran entregar una copia de las llaves aunque no se hubiesen llevado a cabo "las rutinarias tareas de limpieza y adecentamiento".

La empresa afirma que se acordó con la inquilina las mejoras que se iban a realizar

Asimismo, Tubío afirmó que tanto la inquilina como los trabajadores de la empresa municipal acordaron las mejoras que se realizarían en el inmueble, que pasaban por "el cambio de ventanas, grifos, así como la instalación de luz y agua, entre otras muchas labores".

Luisa Reyes entregó las llaves de la vivienda a Procasa ayer al mediodía y antes de que lo hiciera, la empresa municipal indicó que seguían ofreciéndole a esta mujer el servicio de limpieza y adecentamiento del inmueble para que pueda habitarlo con todas las garantías puesto que la casa "cuenta con buenas condiciones de habitabilidad en cuanto a la estructura", sin dejar de señalar que es necesario realizar una limpieza.

Tras entregar las llaves, Luisa Reyes aseguró a este periódico que "en ningún momento" le han ofrecido desde Procasa limpiar la vivienda y "no han pensado qué solución me pueden dar para que me quede en la casa". Por lo que sostenía que las palabras de Eva Tubío no eran ciertas. Y preguntaba: "¿En qué cabeza cabe que si me proponen cambiar las ventanas y lo grifos, arreglar la casa y limpiarla voy a decir que no? Lo único que me ofrecieron fue pintar y poner los rodapiés, pero antes habrá que fumigar y limpiar, ¿no? No entiendo por qué se están diciendo tantas mentiras".

Luisa Reyes manifestó que cuando fue a entregar las llaves, le informaron de que a final de este mes habrá una nueva baremación en el Registro de Demandantes de Vivienda y, si antes no queda libre un piso de dos dormitorios, puede que otros demandantes se pongan delante de ella en la lista.

Desde Procasa destacaban ayer el riesgo de ocupación que tienen las viviendas vacías. Por eso, "en cuanto se queda un piso libre, se va con el adjudicatario y se ve la casa". Señalaban que esto se hace siempre, salvo que la empresa municipal tenga constancia desde un principio de que la vivienda se encuentra en mal estado y, entonces, procede al arreglo antes de llamar al adjudicatario.

Explicaron que una vez que se acude a la vivienda con el que será su inquilino, se comprueba el estado de la casa y "en el caso de que se encuentre habitable, se le entrega la llave y se le dice que se deje ver para evitar que entren a ocupar la casa. En el caso de que sean necesarios realizar trabajos de adelantamiento, como limpieza de mantenimiento, instalaciones, retirada de muebles, electrodomésticos u otros enseres, se da parte a la empresa de mantenimiento y no entra el adjudicatario hasta que no esté en condiciones". Añadían que si se necesitan pequeños arreglos, como enchufes o cosas que sean compatibles con residir en la vivienda, "se van haciendo poco a poco y no se cobra la renta ni se firma el contrato hasta que no estén todos los arreglos hechos".

Tras la polémica que ha surgido con la casa de la plaza Pinto, desde la Delegación Municipal de Vivienda aseguraban ayer que han tomado nota "para que no vuelva a repetirse esta excepcionalidad que se cometió de buena fe por parte de la empresa ante la insistencia de la adjudicataria", refiriéndose al hecho de entregar las llaves sin adecentar la casa.

Por su parte, el portavoz de la Asociación Pro Derechos Humanos en Cádiz, Rafael Lara, afirmó ayer que esta entidad defiende el derecho a una vivienda digna, por lo que entendía que Luisa Reyes debería haberle exigido a Procasa que le arreglara la casa, si es que la empresa no se lo había ofrecido. Pero dada la escasez de viviendas sociales disponibles en Cádiz, le aconsejaba que no rechazase la que le habían adjudicado.