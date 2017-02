Procasa ofrecerá asesoramiento para reclamar las cláusulas suelo

La empresa municipal Procasa, a través de la Oficina en Defensa de la Vivienda, activará un punto de información y asesoramiento gratuito destinado a ayudar a las personas y familias afectadas por las cláusulas suelo a presentar su reclamación.

Según explicó la concejala de Vivienda, Eva Tubío, este servicio pretende "aclara todas las dudas e informar claramente de los diferentes cauces a seguir, y todo ello con un persona cualificado que asesorará de manera gratuita". La especial complejidad de este tipo de procedimientos judiciales ha sido el principal motivo para la creación de esta oficina de información. "Creamos este punto par evitar malas praxis, asesorar personalmente cada caso, porque no hay hipotecas iguales", apuntó la concejala.

Cabe resaltar que este servicio se circunscribe al asesoramiento en la reclamación. Procasa en ningún caso participará en el procedimiento judicial. "Si la entidad financiera rechazara dicha solicitud o no llegara a acuerdo con la persona afectada, se abriría entonces un proceso judicial donde la OMDVI no entraría ya que no está capacitada para hacerlo", explica el Ayuntamiento en un comunicado. De la misma manera, Procasa ofrecerá "una aproximación de la cuantía" que el afectado debe reclamar en su solicitud. En el caso de que la entidad financiera no acepte la petición "Procasa no se personará contra las entidades financieras puesto que es un tema que trasciende y para la que no es competente", afirman de neuvo.

Hay que recordar que esta prestación surge a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de la Unión Europa sobre la retroactividad de los efectos de la nulidad de las cláusulas suelo, que obliga a las entidades financieras a restituir íntegramente a las personas afectadas las cantidades cobradas indebidamente. Además, la entrada en vigor del Real Decreto-Ley aprobado por el Gobierno el pasado 20 de enero, establece que los bancos disponen de un mes de plazo para habilitar los cauces para las reclamaciones. Será a partir del 23 de febrero cuando comience a correr el plazo de tres meses del que dispone la banca para dar respuesta a las primeras reclamaciones.

Eva Tubío recalcó que dicho Decreto abre la posibilidad a que cada entidad bancaria establezca sus propios servicios, por lo que se pueden crear escenarios distintos según cada banco y la postura que adopte al respecto. "Cada banco y cada hipoteca tiene una situación legal diferente, y va a haber casos, por ejemplo, que no les va a merecer la pena reclamar si tienen que llegar a un juzgado", aseveró la concejala.

El servicio ofrecido por Procasa comenzará a funcionar el próximo lunes día 6 en la calle Bóvedas de Santa Elena s/n. La cita previa para recibir asesoramiento se podrá pedir o bien por teléfono en el 956808040 o a través del correo electrónico omdevo@cadiz.es.