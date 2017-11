Procasa acomete la obra del saneamiento de la finca de Levante

Procasa inició en la mañana de ayer las obras para solucionar el problema de atascos que está sufriendo la finca del número 1 de la calle Levante por la rotura de la tubería de la red de saneamiento, lo que ha provocado que las aguas fecales salgan por una arqueta que se encuentra en la entrada del edificio.

Al final, la solución que ha tomado la empresa municipal de vivienda es hacer la obra por dentro de la vivienda de uno de los bajos, lo que obligará a levantar el suelo de la cocina para cortar la cañería que está colapsada y sustituirla por una nueva que saldrá en dirección al patio del antiguo colegio Carmen Jiménez.

Esto ha motivado que la familia que habita esta vivienda se haya tenido que marchar de ella, repartiéndose los tres habitantes entre amigos y familiares.

La inquilina de este piso de Procasa explicó ayer que la sociedad municipal no le ha dado alternativa, ya que uno de los técnicos le dijo en la tarde del lunes que "o salía por las buenas o iba a salir de todas las maneras", ya que "me iban a traer una orden de requerimiento" para acceder al piso.

La inquilina comentó ayer que finalmente tomó la determinación de abandonar durante unos días el hogar porque "he tenido mucha presión por parte de Procasa y por los vecinos", ya que el desagradable olor y los desperdicios que no han parado de salir desde la semana pasada por la arqueta se pueden convertir en un grave problema sanitario.

Por ello, en la misma tarde del pasado lunes dio su consentimiento para que se hiciera la intervención. "Les he dado las llaves de mi casa. Espero que la traten bien y la dejen como estaba", manifestó esta mujer.

Con todo, la inquilina de este bajo afirmó que "no estoy contenta con la solución", ya que "me la he tenido que buscar yo". "Nadie me va a indemnizar por los gastos extra de salir de mi casa con mi familia por no tener cocina", aseveró. De hecho, remarcó que los trabajadores que están haciendo la obra ya le han asegurado que para el próximo fin de semana no estará acabada la intervención, por lo que, al menos, estará una semana fuera de su casa.