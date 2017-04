Primer viaje a Cádiz para casarse

Cuando era un joven que vivía en Alemania sólo conocía a Cádiz por la batalla de Trafalgar. Entonces no imaginaba que esa rara ciudad española se convertiría en la suya, hasta ser un alemán gaditano adoptivo. Y, además, uno de los mejores conocedores de Cádiz, quizá porque la mira con ojos limpios. Sus fotos son un tesoro.

Hans-Josef Artz (Schweiler, Aquisgrán, 1940) se crió en un ambiente familiar marcado por el arte. Su padre, Josef Artz, era músico y pintor: un experto intérprete de violonchelo, que pintaba muy bien, sobre todo románticos paisajes, algunos de los cuales conserva su hijo. Ese ambiente se truncó pronto, con la Segunda Guerra Mundial. Su padre, tras incorporarse al ejército, permaneció detenido dos años como prisionero en Avignon (Francia).

En ese periodo, su madre, Franciska Jordans, que era ama de casa, se hizo cargo a solas de los cinco hijos que tenía, hasta que el padre regresó en 1946. En aquel entorno de Aquisgrán creció Hans. Estudió la enseñanza primaria, pero a los 14 años empezó a trabajar como aprendiz. El sistema laboral alemán es diferente (y más práctico) que el español. Así pudo especializarse en su trabajo como administrativo, realizando diversos cursos en Aquisgrán.

Hasta que en 1960 se fue a cumplir el servicio militar. Adoptó una decisión que cambiaría su vida: en sus ratos libres, empezó a aprender español en un curso de idiomas por correo. Así empezó a interesarse por un país que entonces era aún más exótico.

Ese mismo año viajó con unos amigos a visitar a un hermano, que heredó la vocación de pintor de su padre, y que trabajaba en Arles, al sur de Francia. De allí pasaron a España y visitaron Tossa de Mar, Calella y otros lugares de la Costa Brava. Trabó amistad con una familia de Barcelona, ciudad que visitó el siguiente verano. Y desde allí viajó a Ibiza. Entonces era un paraíso. Tanto le gustó la isla que repitió experiencias en siguientes veranos. En 1965 conoció allí a la gaditana Obdulia Gudin, que sería el amor de su vida.

Tras casarse con ella en Cádiz, el matrimonio se fue a vivir a Alemania, donde trabajaba Hans. Allí tuvieron a sus dos hijos, Josef (que vive en Aquisgrán) y Alexandra (que está en Colonia, aunque habla español mejor que su padre). Tiene cinco nietos.

Hans suele decir que aún no entiende que su esposa se adaptara a vivir casi 35 años en Alemania. Concretamente, en Düren, que había sido destruida en más del 90% durante la Segunda Guerra Mundial. Tras cumplir el servicio militar había trabajado de contable, pero realizó un curso de programador informático y comenzó lo que él denomina su edad dorada en lo laboral. Fue contratado por la empresa Renker, que tenía una fábrica de papel heliográfico en Burgos. Uno de sus clientes principales era Astilleros de Cádiz. Hans vivió dos años en Madrid, al ser trasladado, después de que instalaran la administración española de su empresa en unas oficinas de la calle Ferraz.

En ese periodo laboral siguió dedicado a la programación. La informática avanzaba. Registró una patente suya para contabilidad. El grupo Aldi absorbió su empresa. Utilizaron sistemas de Sanyo y estuvo durante un tiempo en Japón. Entre 1985 y 1987 hizo un curso de óptica. En sus últimos años laborales se dedicó la gestión de sistemas para la organización de empresas. En 1999 se jubiló.

Ese mismo año viajó a Cádiz para quedarse. Desde 1967 a 1999 venía en verano, durante las vacaciones. Cuando los hijos fueron más mayores, le gustaba más venir en enero o en febrero. Entonces se quedaban en la casa familiar de Obdulia, en Vea Murguía.

Cuando llegó a Cádiz, ya jubilado, buscaba piso en el casco antiguo. Compró uno en la calle José del Toro, donde sigue viviendo. Estaba a la venta en la agencia inmobiliaria de Ignacio Moreno Aparicio, al que entonces no conocía, pero que con el tiempo sería su amigo y lo incorporaría a la junta directiva del Ateneo.

Entró como ateneísta el año 2000. Después ha sido vocal, tesorero durante 10 años, y adjunto al presidente. Actualmente sólo es ateneísta de base. Su labor en esta institución ha sido muy apreciada. Como tesorero, contribuyó a organizar la contabilidad, el inventario y otras operaciones que eran necesarias. Además de tener una presencia amplia y reconocida en la vida cultural gaditana.

En Cádiz empezó a cultivar la amistad con personas de características muy diversas. Cuando venía en verano era amigo de Carlos el Legionario, al que traía regalos. Cuando se afincó, frecuentaba tertulias con personalidades de la cultura local, como el coronel José Pettenghi o Francisco Ponce, entre otros. También se apasionó por el flamenco y mantuvo amistad con Santiago Donday o con Mariana Cornejo. Y es aficionado a los toros, que le gustan por su ambiente. En su bien nutrida biblioteca, está el Cossío, entre otras obras taurinas.

La educación artística que vivió desde niño le hizo aficionarse a la música, la pintura y la literatura. El primer libro de filosofía que leyó fue los Diálogos, de Platón, y siguió por Kant, Nietzsche, Schopenhauer o los presocráticos.

Su obra artística personal es importante, poco conocida y mal valorada en esta ciudad. Sobre todo la fotografía. Dice que su sueño es publicar un buen libro de fotos de Cádiz. A esta ciudad la ha buscado por todos los ángulos y ha descubierto detalles insólitos. Tiene fotografías espectaculares de paisajes de la Caleta y la Alameda, que son sus preferidos. Pero también de las casas, de los patios, de detalles de los monumentos...

Es interesante e inédita su obra de investigación sobre la historia de Cádiz, en particular sobre la Constitución de 1812, que ha estudiado exhaustivamente. A ello ha dedicado dos años de trabajo, con mentalidad más germana que gaditana. Ha documentado todos los artículos de la Constitución. En total, son 3.500 folios, que están digitalizados.

Es incluso gadita. Aficionado a las fiestas locales por la parte culta. Del Carnaval le gusta el ingenio, le atrae la chispa de autores como Selu García Cossío. Pero no le gusta el desmadre callejero que se ocasiona en la ciudad. La Semana Santa la ha vivido, ahora ya no tanto. Pero ha visto incluso la recogida de la Oración del Huerto (que es para nota alta) y no se limita a la salida del Ecce Homo, que está junto a su casa.

El Ayuntamiento le distinguió en 2015 con el título de Hijo Adoptivo de Cádiz, que se lo tiene más que merecido. Se lo concedieron poco antes de irse Teófila Martínez, a la que enviaba cartas con sugerencias y quejas, pues él no se calla. También ha sido reconocido con la Gaviota de plata de la Peña La Gaviota y es miembro de la cátedra de Flamencología, entre otras distinciones.

Viaja todos los años a Colonia, donde reside su hija. En realidad, es un pensionista alemán afincado en Cádiz, donde se ha reconvertido en un gaditano sensible e inquieto, tenaz y respetuoso, que mira con ojos diferentes la ciudad para descubrir sus glorias y sus miserias. Siempre me ha extrañado que quiera ser gaditano, pudiendo ser de cualquier sitio. Y aunque sé que le gusta la ciudad, el clima, incluso algunas cosas del carácter, se llega a la conclusión de que no es gaditano porque le sale de los co… razones, sino porque le sale del alma. Porque aún percibe el rescoldo de ese alma trimilenaria de una ciudad que es como es; o sea, diferente a otras.