Preparativos para la Velada de los Ángeles

3 de mayo de 1901. En la tarde de ayer se han reunido en el despacho de la Alcaldía varios representantes de círculos y sociedades para tratar de los próximos festejos veraniegos y, en especial, para el establecimiento de casetas en la Velada de Nuestra Señora de los Ángeles, para la que ya están decididas las siguientes instalaciones: una caseta del Casino Gaditano, Peña de Cádiz; Peña de Marina, dos; Unión Comercial, dos; Centro Mercantil, Cooperativa de Gas, Trasatlántica y Ayuntamiento, una.

Ortega y el , a hombros

4 de mayo de 1951. El domingo se celebró en El Puerto, pese al mal tiempo reinante, la tradicional corrida de Feria, en la que actuaron los diestros Pepe Luis Vázquez, Rafael Ortega y Litri. Estos dos últimos salieron a hombros de los aficionados, pese a que no tuvieron una gran tarde y sólo cortaron una oreja cada uno.

l A su llegada a la ciudad italiana de Como, el príncipe Ali Kan declaró, sobre el rumor de un próximo divorcio de la actriz Rita Haywort, que no niega ni desmiente la noticia, pero que lo cierto es que, entre Rita y él, por efecto de la diferencia de edad no ha habido la compenetración que era de esperar. Por otra parte, el príncipe hace constar que la actriz no puede vivir sin el cine.

l Japón entrará a formar parte de la ONU. Los altos funcionarios americanos han pronosticado que Japón será una comunidad completamente soberana y miembro de la ONU el próximo año, quieran o no los rusos. Esta predicción se ha hecho después de haber terminado las negociaciones angloamericanas sobre el proyecto de tratado de paz.