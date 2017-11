Preparativos para el Carnaval del 98

25 de noviembre de 1897. El Ayuntamiento ultima los detalles para el próximo Carnaval.

Pudiera parecer prematuro para algunas personas hablar ya de las próximas fiestas carnavalescas, aunque se cree oportuno hablar del tema para ir haciendo "atmósfera" y excitar a las autoridades para que contribuyan con los medios a su alcance a la brillantez de nuestras famosas fiestas, que tanto renombre han alcanzado.

Se necesita hacer pronto el programa, que éste sea de grandes atractivos, no escatimar unas cuantas pesetas y organizar con tiempo excursiones desde Madrid y otros puntos, que no sean planes de última hora que no traen gente en la proporción deseada.

l Nueva expedición a las regiones polares.

Nasen, el célebre explorador noruego, proyecta una nueva expedición a las regiones polares, según ha declarado a los periodista su compañero Johansen.

En esta ocasión se proponen la construcción de una choza en la Tierra de Francisco José, al objeto de pasar en ella el duro invierno de aquellas latitudes.

Además del buque «Fram», empleado en la anterior expedición, se está construyendo uno nuevo en el que irán un grupo de científicos. Uno de los buques avanzará entre los hielos cuanto le sea posible y luego los exploradores lo abandonarán, continuando el viaje en trineos.