Preparando la buena 'Nueva'

Más o menos metros. Más o menos horas. Calles que se estrenan. Una carrera oficial que comienza y acaba en distintos lugares a los que estábamos acostumbrados: de Nueva a la mitad de Novena. Ante este nuevo escenario, las hermandades gaditanas han tenido que preparar sus salidas procesionales con más cuidado que nunca. Con tanto cambio no se puede improvisar. Hablan los cofrades que, desde diferentes ámbitos, son responsables de que todo transcurra sin sobresaltos. Así lo cuentan capataces, hermanos mayores y fiscales.

Una de las cofradías con más novedades será la de La Palma, que el Lunes Santo a la ida recorrerá Columela desde la plaza de las Flores a San Francisco y que a la vuelta bajará por la calle Alcalá Galiano, antigua Londres. Dice Francis Lucero, su hermano mayor, que "la ida es mucho más larga. Acostumbrados a pasar la carrera oficial en primer lugar, pasamos a ser terceros. Podemos ir a remolque, aunque confío en que los horarios se cumplan. No debe haber problemas". Sobre la nueva carrera oficial asegura que "se ha hecho lo que se tenía que hacer. En otros lugares de Andalucía, los cambios en las carreras oficiales son constantes. Es una apuesta". La hermandad viñera se planteó "cómo responderían los hermanos en la recogida de túnicas sabiendo que iban a recorrer más metros, entre 700 y 800 más que el año pasado, aunque el tiempo será más o menos el mismo. Y el resultado ha sido una grata sorpresa. Hemos superado el número de túnicas del año pasado". ¿Cómo influirá el aumento del recorrido? "Nos hará tener un ritmo más alegre para cumplir los horarios. Mover a 1.000 personas, que es el número aproximado que pondremos en la calle, requiere mucho dinamismo. Y pienso que va a ser positivo". Además, indica Lucero, "estábamos llegando un poco sobrados de tiempo a la recogida y ahora tendremos que ajustar más el ritmo y el tiempo". La Palma, pasará dos veces por dos lugares: Palillero y Hospital de Mujeres. "Como le pasa a otras hermandades, pero si queremos esta nueva carrera oficial es inevitable porque la configuración del centro de Cádiz es como es. Vamos a probar este año", señala el hermano mayor.

El cambio provocará que la cuadrilla del palio de la Virgen de las Penas, dirigida por Ramón Velázquez, incremente de 10 a 14 los puntos de relevos. Debido a la estrechez y las dificultades, por farolas y carteles, de la calle Columela, novedad para la hermandad en el recorrido, una cuadrilla hará el tramo de plaza de las Flores a Palillero y la otra de Palillero a San Francisco. También el paso de Cristo, a las órdenes de Manuel Ruiz Gené, realizó probaturas en Columela en la noche del pasado martes, incluyendo los candelabros para comprobar si topaban con algunos salientes.

"A todas las que venimos de La Viña o San Lorenzo nos supone unos 700 metros más ir hasta la calle Nueva", comenta Rubén Estévez, fiscal de la cofradía de Las Penas y responsable del cortejo en la calle de esta corporación del Domingo de Ramos. "Es verdad que la vuelta, al no tener que llegar hasta San José, la hacemos más rápido, pero es más lo que se alarga con la nueva carrera oficial que lo que se acorta", añade. Estévez considera que "sin ser un cambio que me guste del todo, mejor esto que lo que sufrimos el año pasado. Al no haber acuerdo entre las hermandades del Domingo de Ramos, el Consejo decretó los horarios y no nos dejó coger por Compañía. Tuvimos que llegar a Catedral por el Campo del Sur, haciendo más metros innecesariamente y exponiéndonos al viento y a un lugar que no se corresponde con nuestro carácter céntrico. Mejor ser segundos y en un itinerario más recogido que cuartos y por el Campo del Sur".

El fiscal afirma que "no nos asusta salir temprano y recogernos antes de lo habitual -la cruz de guía debe estar de vuelta a las 21.45 en San Lorenzo-. La mayoría de los penitentes son menores de edad". En cuanto a las variaciones del recorrido, a la vuelta han buscado la diagonal en vez de hacer ángulo recto hasta el final de Ancha y luego San José. "Elegimos un regreso con más recogimiento, y creo que vamos a ser los primeros en pasar por la calle Marqués del Real Tesoro, con el fondo de la Torre Tavira. Es nuestra aportación redescubriendo nuevos lugares. Es un entorno muy coqueto", apunta. No han faltado las probaturas. "Hemos recorrido con el paso de Cristo el nuevo itinerario de regreso desde Novena. Había dudas en el giro de Benjumeda a Marqués del Real Tesoro y hemos pedido que quiten dos farolas que estorban. También hemos solicitado iluminación extraordinaria por la Torre Tavira", explica.

Los capataces también se la juegan. El de Afligidos, el veterano José Julio Reyeros, estima que "alargar el recorrido es un inconveniente por el peso de nuestro paso, pero lo vamos a solucionar con más esfuerzo físico y más puntos de relevo, aunque mantenemos las dos cuadrillas". A Afligidos "la nueva carrera oficial nos supone estar una hora y diez minutos más en la calle que antes, por el añadido de entrar por Cobos y salir para Nueva buscando San Juan de Dios y Pelota". Precisamente sobre la nueva carrera indica que es "un experimento y no sé si se ha madurado bien la idea. Por San Juan de Dios puede haber mucho viento, y por eso en su época se dejó de procesionar por allí. Es un sitio muy abierto".

Reyeros señala que no han probado el paso por Cobos y Cristóbal Colón (Afligidos nunca cogía por allí) "porque conocemos las calles y sabemos que el paso cabe". Mas reconoce que "hemos trabajado mucho para adaptarnos a la nueva banda, la del Rosario. Estamos muy ilusionados". De regreso a San Lorenzo en la noche del Jueves Santo "recorrer Ancha sin sillas y vallas tiene de bueno que con esta banda va a haber mucho ambiente, porque es un gran reclamo, y no estará la zona tan encorsetada como estaba. Pero no me gusta que se pierda Ancha como carrera oficial, tan emblemática como es. Eso sí, mejor pasar por Ancha en el sentido inverso, como se probó un año en el Domingo de Ramos, con horario de tarde".

La cofradía de Jesús Caído, además del obligado cambio de la carrera oficial, decidió variar su recorrido de salida del Martes Santo "para no convertir la calle San Francisco en un "sambódromo" o lugar de apalancamiento del público para ver una cofradía tras otra", según precisa su hermano mayor, Pedro Pablo Reynoso. Por ello, la hermandad ha optado por coger la calle Rosario hasta la plaza de San Agustín, y de allí sí buscar la calle San Francisco antes de enfilar el inicio de la carrera oficial en Nueva. "Tenemos que lograr que la gente vaya a ver procesiones, a buscarlas, no a verlas venir seguidas. Coger por las mismas calles no es bueno", plantea. Reynoso destaca que "el sitio más complicado era el giro de Rosario a San Agustín a causa de una farola y que la calle Rosario se estrecha en esa zona, pero ya está todo solucionado".

A la vuelta no llegará hasta San José por Ancha, ya que torcerá en Novena hacia Valverde y cogerá hasta la plaza de Mina, siguiendo por Antonio López e Isabel la Católica antes de recogerse. "Lo hicimos en la magna de 2012 y nos gustó mucho". La cofradía estará con respecto a 2017 "una hora menos en la calle porque cortamos en la recogida". Reynoso reconoce que "independientemente de que la nueva carrera oficial pueda gustarte o no, esta Semana Santa brindará lugares inéditos y curiosas estampas por los nuevos itinerarios. La carrera oficial la veo muy larga. La hubiera cortado en Palillero. Veremos a ver cómo funciona".

Al final de hoy, si el mal tiempo no descuadra la jornada, se podrá empezar a calibrar si el cambio ha merecido la pena.