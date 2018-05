Preocupación por el suministro de fruta

La salida de los niños de la Guardería Municipal se convierte diariamente en un hervidero de padres y madres. Los pequeños salen del centro en varias tandas, lo que propicia que las tertulias a la espera de que finalice la jornada escolar sean una constante hasta que cierra. Ayer, el tema más comentado era la situación que se había generado tras decidir la proveedora de frutas y verduras que dejaba de suministrar estos alimentos a esta escuela por la deuda que mantiene el Ayuntamiento con ella, que asciende a cerca de 7.800 euros. En las charlas físicas y en los grupos de Whatsapp aparecía la preocupación sobre lo que podía pasar próximamente si no se solucionaba este problema, aunque la valoración del funcionamiento del comedor es muy positiva para los progenitores tanto por la variedad como por la calidad de los menús que comen sus hijos.

A la una y media de la tarde comienza el trasiego de carros por la calle San Juan de Dios ya que es el momento en el que los primeros niños salen de la Escuela Infantil Municipal. Madres como María José y Desiré reconocen que no sabían nada de la noticia. María José la lee con atención antes de contestar. Reacciona preocupada y se pone tanto en el papel de la proveedora como en el de madre. "Me ha sentado mal la noticia. ¿Qué culpa tiene ella? Ella hace su trabajo, por lo que lo que tienen que hacer es pagarle", contesta.

Por su parte, tras darle vueltas a la noticia, Desiré ata cabos y responde que "no nos han dado el menú del comedor por eso". Un documento que, tal y como corroboran otros padres, se entrega mensualmente para saber todas las comidas que van a recibir cada día y que ayer todavía no conocían cuando se suele entregar con puntualidad. Con todo, señalan que lo normal es que consuman fruta a media mañana y de postre.

María José asegura que "el menú de la Guardería está muy bien" y que en el tiempo que su pequeño lleva en este centro no ha sucedido "nada raro". Aun así, considera que cuestiones como el problema en el pago a los proveedores "siempre influyen en los menús" a la hora de elegir los alimentos. Asimismo, añade que noticias como ésta "te hacen plantearte si se debe dinero a más proveedores".

A las puertas de la Escuela Infantil Municipal, Estefanía y Juani esperan a que sus pequeños salgan a las dos de la tarde, momento de la finalización de la jornada para la segunda tanda. "Estoy súper preocupada. Es muy importante la fruta en la dieta. Me he quedado muerta cuando lo he visto", contesta Estefanía, que a su vez cuenta que está "contenta" por el servicio de comedor de este centro. Por este motivo, Juani responde que "por eso sorprende" que haya problemas con una proveedora por no pagarle la mercancía que ha suministrado, sobre todo porque, según Estefanía, en el centro suele haber "comida en abundancia" para dar de comer a los niños.

Respecto a las facturas impagadas por el Consistorio, Estefanía afirma que "es indignante que un ayuntamiento tenga esa deuda", sobre todo porque la afectada "es una pequeña empresaria".

Las nuevas tecnologías, con el florecimiento de las redes sociales y las aplicaciones de mensajería instantánea, hacen que la difusión de la noticia haya sido muy rápida, por lo que los padres conocen al minuto lo que sucede. Por ello, manifiesta Estefanía que cuando vio la noticia "la he mandado como madre al grupo de Whatsapp" de la Guardería y la reacción del resto de integrantes ha sido "llevarse las manos a la cabeza", por lo que "estamos esperando a ver qué pasa" a la hora de recibir explicaciones de la dirección del centro. "Yo voy a preguntar porque me interesa mi hijo", añade Juani, que apunta que si se deja de suministrar fruta a los niños le dará al suyo "una taleguita para meterle la fruta".

Amparo espera acompañada a que su pequeño salga de la escuela. Al igual que el resto de madres, asegura que "estoy asombrada" por la noticia. Asimismo, puntualiza que "me extraña que siendo un asunto principal, el alcalde deje esto de lado". También coincide sobre el servicio de comedor en que "es estupendo", ya que remarca que "tienen los niños una dieta variada con pescado, fruta, verdura y carne". De hecho, resalta que el pasado miércoles los pequeños "comieron manzana de postre".

Tras entrar en el centro para recoger a su hijo y preguntar por esta situación, Amparo comenta que las explicaciones que ha recibido desde el centro es que "de momento no hay problemas, pero sí hay menos variedad de fruta".

"Estoy preocupada porque es la alimentación de mi hijo", declara Alejandra, que califica la situación "de vergüenza" al unirse el trato a "una pequeña empresa" con el aspecto alimenticio. "Nos dan charlas sobre la pirámide alimenticia y no se sabe si van a comer fruta", resalta. A su lado, Inmaculada asegura que está "de acuerdo" con todo lo que dice Alejandra. "No nos han dicho nada", se queja, a la vez que, como otras madres, se muestra "extrañada porque no nos han dado el menú del mes". "Es demasiado raro", concluye.