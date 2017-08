Preocupación en San Pedro 22 por una fuga de agua en la calle

Una tubería de la red de suministro de entrada a la finca del número 22 de la calle San Pedro llevaba a última hora de la mañana de ayer cuatro días soltando agua, según denunció a este periódico el propietario de esta finca afectada por la avería.

Fue el pasado lunes 21 de agosto cuando, al parecer, se detectó la fuga de agua en este inmueble, que se encuentra sometido a obras de rehabilitación. El dueño localizó la avería fuera de la finca, de manera que llamó a la Aguas de Cádiz, "pero me dijeron que no era de su competencia el arreglo, sino mía". Posteriormente llamó a la Policía Local, que una vez inspeccionado el lugar por donde salía el agua, concluyó que era competencia municipal, aseguró el propietario. "Temía que no viniesen a arreglarla hasta el próximo lunes", dijo.

Finalmente acudió personal de Aguas de Cádiz, cortaron el suministro, taparon con una chapa la zanja donde se produjo la avería y se comprometió a solventarlo, al menos de manera provisional.