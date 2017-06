Los Premios Cortes de Cádiz 2016 se entregan hoy con dudas sobre su futuro

El Ayuntamiento de Cádiz celebra hoy, a partir de las 13 horas en la Casa de Iberoamérica, la entrega de los Premios Cortes de Cádiz 2016. Una gala que se celebra a medio gas al sólo darse, por diversas cuestiones, los galardones de siete de las doce categorías convocadas. A esto se une la incertidumbre de lo que va a suceder en el futuro con este certamen, ya que el equipo de Gobierno no está por la labor de mantener el actual formato. Con estos dos condicionantes, hoy se volverán a reforzar los vínculos de unión entre Cádiz e Iberoamérica, que se afianzaron durante la celebración del Bicentenario de la Constitución de 1812, aunque estos premios se crearon en el año 2002.

En esta ocasión, diversos motivos han llevado a que se hayan declarados desiertos los galardones en las categorías de Música, Del Mar, Botánica, Diseño y Libertad. El más llamativo de todos ellos es el Libertad, ya que es la que daba mayor relevancia a estos reconocimientos al haber sido entregado a personajes de renombre como el expresidente del Gobierno Adolfo Suárez, el expresidente de Uruguay José Mujica o el escritor Mario Vargas a Llosa, entre otros. Sin embargo, la entrega de este galardón en su edición de 2015 estuvo envuelta por la polémica al seleccionar el jurado a los opositores venezolanos Antonio Ledezma, Leopoldo López y María Corina Machado. Esta decisión se tomó justo antes de asumir José María González la Alcaldía de Cádiz en 2015. Finalmente, los premiados recibieron su homenaje en el Círculo de Bellas Artes de Madrid en febrero de 2016, no acudiendo a este acto ningún miembro del equipo de Gobierno.

El galardón Joven Emprendedor, el último que se ha fallado, ha recaído en Ángela Cabal

Sin embargo, para la edición de 2016 no hay ganador del Premio Libertad Cortes de Cádiz, siendo la primera vez que esto sucede desde su creación en el año 2009. Fuentes municipales señalaron que el motivo de que este reconocimiento no se vaya a entregar se debe a que "no hubo propuestas". De hecho, una de las cuestiones que se señala en las bases de esta categoría es que "al Premio Libertad Cortes de Cádiz podrán presentarse candidaturas desde las instituciones, organismos y asociaciones iberoamericanas". Sin embargo, ninguna organización consideró oportuno proponer candidaturas a este galardón.

Las otras cuatro categorías que no han encontrado premiados son las de Música, Del Mar, Botánica y Diseño. Así, en la modalidad de Música el motivo para declararla desierta, tal y como se informó en su momento, ha sido "al no haberse recibido por los cauces establecidos ninguna candidatura significativa". Por su parte, en la de Diseño se adujo que no se entregaba "al no ajustarse a las bases del mismo los tres trabajos presentados", mientras que en el Del Mar "los trabajos no presentaban calidad suficiente" y en el de Botánica "no se presentaron trabajos".

El otro asunto que está en el aire respecto al acto que se celebrará hoy es la decisión final que tomará el equipo de Gobierno sobre los Premios Cortes de Cádiz. Fuentes municipales volvieron a señalar ayer que el actual equipo de Gobierno sigue estudiando su reformulación, un aspecto que ya ha sido defendido públicamente por los concejales David Navarro y Ana Fernández.

Un cambio de formato que también está ligado a lo que suceda con la sociedad municipal Cádiz 2012, que tiene la encomienda de la organización de estos galardones. Este organismo municipal mantiene su actividad a pesar de que el Ayuntamiento anunció su disolución el pasado mes de agosto. De hecho, una de las cuestiones que se deberá decidir en el Pleno es quién se encargará de llevar la gestión de los Cortes de Cádiz una vez que desaparezca Cádiz 2012.

Sin embargo, esta intención municipal choca con el acuerdo plenario que se adoptó el pasado mes de enero, por el cual se instaba al equipo de Gobierno, a propuesta del Grupo Municipal Popular, a la convocatoria inmediata de los Premios Cortes de Cádiz 2017. Una moción que salió adelante a pesar del voto en contra de Por Cádiz sí se puede y Ganar Cádiz en Común.

A pesar de todos los problemas alrededor de la convocatoria de 2016, hoy quedará cerrada esta edición. La última categoría que se ha fallado ha sido la de Joven Emprendedor, que ha recaído en Ángela Cabal, que no ha confirmado su presencia en el acto de entrega de los Cortes de Cádiz.

Junto a ella, deberán pasar hoy por la Casa de Iberoamérica a recoger sus respectivos galardones Pedro Cavadas (Cirugía Pedro Virgili), Lydia Cacho (Igualdad), Gloria de los Ángeles Zarza (Ciencias Sociales), Jordi Osúa (mención especial en Ciencias Sociales), Luis Baguè (Relatos), Víctor M. Pulido (Creación Artística Contemporánea Juan Luis Vasallo), Rinat Isaac (mención especial en Creación Artística Contemporánea Juan Luis Vasallo) y Carmen Castro (Investigación Científica).