5 de abril de 1952. El pregón de la Semana Santa de Cádiz, que no se pudo celebrar en su fecha anunciada, y para no privar de ese acto, y a fin de que pueda disfrutar de la elocuencia del letrado Antonio Rodríguez Piñero, se decidió que tenga lugar esta noche, ante los micrófonos de Radio Cádiz y así podrá ser escuchado no sólo en la capital sino dentro y fuera de la provincia.

l Juramento de nuevos diputados provinciales. En la mañana de ayer, a las doce, tuvo lugar el solemne acto de la toma de posesión de la nueva Corporación Provincial, en el salón regio de la misma. La presidencia del mismo la ostentó el capitán general del Departamento Marítimo, almirante don Ramón Osamiz. Se procedió por el presidente de la Diputación, señor Martínez del Cerro, a la toma de juramento, ante los Santos Evangelios y la imagen del Crucificado, de los nuevos diputados conforme al resultado de recientes elecciones, señores José María de los Ríos Claramunt, Manuel Moreno Herrera, Antonio Chacón Sánchez, Francisco García Ráez, Manuel de la Calle Jiménez y Francisco Sánchez-Cossío y Vélez, dando por constituida la nueva Diputación Provincial el almirante Ozámiz.

l A consecuencia del temporal de lluvia que se cierne sobre la península, y en previsión de que estas continúen, ha sido suspendido el desfile de la Victoria.