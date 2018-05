Portazo a la exclusividad inmobiliaria

El día que una pareja gaditana logró vender el piso que tenían, recibieron la sorpresa de que la inmobiliaria que se estaba encargando de la comercialización de este bien le reclamaba el porcentaje económico que debía percibir por la operación, a pesar de que la venta la cerró la pareja de manera privada sin intermediación de la empresa. En el contrato firmado en su día, los propietarios firmaron una cláusula de exclusividad que les obligaba a abonar esa cuantía "si la venta o el alquiler se lleva a cabo directamente por el cliente o a través de terceras personas". Se inició entonces una batalla judicial que finalmente ha acabado a favor de la pareja, que en segunda instancia en la Audiencia Provincial (en un caso defendido por el abogado gaditano José Colón) ha sido eximida de realizar ese pago.

Esta sentencia, a la que ha tenido acceso este periódico, supone de algún modo un precedente en el sector inmobiliario en relación a esa cláusula de exclusividad, al entender la Audiencia Provincial que es un pacto abusivo y declarar su nulidad.

La sentencia parte del hecho de que el pacto de exclusividad no está suficientemente aclarado a nivel judicial en la actualidad. En su caso, se inclina contra los intereses de la inmobiliaria por varios motivos. En primer lugar, considera abusiva la estipulación sobre exclusividad, entre otros motivos por la falta de constancia en el contrato o en documentación alguna "de información suficiente sobre el derecho de los consumidores a desistirse de él en los catorce primeros días de contrato". "Es evidente que ninguna información al respecto se proporcionó a los vendedores", señala la Audiencia a este respecto.

Al hilo de esto, recuerda el juez las condiciones generales de la contratación "pueden ser declaradas ilícitas si el defecto de transparencia provoca un desequilibrio subjetivo entre precio y prestación, es decir, cuando al consumidor se le haga imposible o se le dificulte el conocimiento de la real y verdadera carga jurídica y económica del contrato". Es lo que la sentencia denomina el "doble control de transparencia" o "control reforzado de transparencia".

También aborda la sentencia la cuestión de si el pacto de exclusividad puede limitar al propietario del bien "su derecho a vender directa y personalmente, prescindiendo de toda mediación", lo que le llevaría a no poder disponer de sus bienes. En este caso, estipula que la inmobiliaria podría reclamar su parte si acreditara "que la venta celebrada directamente por el oferente se ha perfeccionado aprovechando fraudulentamente su actividad mediadora", hecho que no se produjo en este caso donde la pareja propietaria ya había puesto anuncios de la venta del piso con anterioridad a recurrir a la inmobiliaria.

Igualmente cita la Audiencia que ese pacto de exclusividad no obliga a nada a la inmobiliaria, lo que considera un abuso. Aparentemente, al firmar esta cláusula la empresa ofrecía un plus en el trabajo para favorecer la venta del piso, algo que no ha quedado acreditado durante el proceso, lo que lleva al juez a afirmar que esta cláusula firmada por los propietarios de la vivienda iba encaminada por parte de la inmobiliaria "a garantizarse sus emolumentos, y para ello no dudó en imponer de manera no suficientemente clara una estipulación susceptible de ser tildada de abusiva".

Es en base a todo ello por lo que esta pareja ha quedado liberada de pago alguno a la inmobiliaria, que ha recibido con esta sentencia un portazo a su cláusula de exclusividad.