El Pópulo sigue dormido

Tras sortear el bullicio de la plaza de San Juan de Dios un día cualquiera de la semana, adentrarse en El Pópulo a través de su Arco de los Blanco es otra historia. Y no precisamente la que te lleva a la azarosa vida de la villa medieval que tomaba este pedacito de la trama urbana de Cádiz, ni al Gades romano que varios siglos antes imperaba aquí, sino a la historia de un barrio dormido. Dormido a las 9 de la mañana, pero también a las 10, y a las 11 y hasta bien pasado el mediodía, que empieza a desperezarse un pelín.

El potencial del barrio más antiguo de la ciudad no despierta ni al son de las visitas del Teatro Romano y su flamante centro de interpretación abierto, pese a que ha recibido a más de 100.000 personas en éste último año. Un número que, a buen seguro, incrementará con la ampliación de horarios, y que podría multiplicarse si tan siquiera una cuarta parte de los muchos grupos de turistas que cada día merodean las principales y cercanas vías de la ciudad -zona Ayuntamiento y Catedral- se adentrasen en sus calles.

¿Pero qué le pasa al barrio? ¿Por qué no se levanta y anda de la mano del turismo cultural y patrimonial? ¿Por qué sigue dormido?

José María Alonso, presidente de la A.VV. Los Tres Arcos de El Pópulo y San Juan nos recibe en la recién estrenada sede, ubicada frente al patio medieval. "Mira, se ha puesto en valor el pozo de mareas", indica poco antes de emprender un recorrido por todo el barrio. Un barrio que en la mañana es silencioso, sin bullicio, sin ajetreo apenas de negocios, de vecinos, ni de turistas. ¿Y la llave de la puerta del patio? "No la tenemos, las entregamos hace unas semanas tras los actos que hicimos en Carnaval, pero las hemos pedido al Ayuntamiento. Ten en cuenta que abríamos todos los días y durante este tiempo han podido venir como unos 3.000 visitantes", explica Alonso. Pero, ¿cómo se informan de lo que esto era antes?, le cuestionamos. Porque en la cancela que separa la calle Mesón del patio no luce ni un triste panel informativo. "Sí, es cierto, muchos entran en la sede y nos preguntan". Aunque, curiosamente, ni tan siquiera los expertos se ponen de acuerdo en qué había antes, pues algunos autores dicen que aquí estuvieron los almacenes anexos a la Puerta de Tierra y el cuerpo de guardia de la entrada, mientras que otros apuntan a la carnicería real, narra Juan Miguel Pajuelo, que regenta Tripmilenaria, una tienda con reproducciones arqueológicas muy cercana al teatro, de las pocas abiertas.

Él mismo añade que "es poca la señalización que hay en general en el barrio, está mal indicado incluso el Teatro Romano. A mí me viene bien -bromea- porque muchos entran en la tienda preguntando dónde está", explica.

Afortunadamente todo esto cambiará porque el teatro tiene garantizado un futuro mejor con su integración en los presupuestos de la ITI, que le proporcionará la ampliación de su centro de interpretación, consolidará su dañado graderío y mejorará su visibilización.

No parece que tenga la misma suerte el mismo Arco de los Blanco ni tampoco el patio, que no sólo está cerrado al público -salvo cuando abren los artesanos allí instalados-, sino que luce en mal estado, como puede apreciarse en la maleza crecida, repleto de palomas, grietas en la parte superior del mirador del arco y "algún desprendimiento por el patio". Lo último que hizo el Ayuntamiento fue reparar una parte del arco, y también se encarga de limpiar este solar "cuando damos parte", pero poco más. "Dicen que cuesta un millón y medio reparar el frente del Arco de los Blanco y la muralla medieval, pero las administraciones no se ponen de acuerdo" para poner en valor este enclave que es municipal. "¿Y qué sentido tiene verlo desde fuera si no se puede pasear por él?".

Seguimos calle abajo mientras José María Alonso cuenta que "la apertura del teatro no se ha notado en la economía del barrio". Claro que -son casi las once de la mañana y está casi todo cerrado- algún establecimiento incluso ha echado la baraja para siempre. Tampoco ayuda el aspecto de muchas de las fincas, con grandes desconchones en sus fachadas, afeando la belleza del barrio. El Plan Urban se encargó en los años 90 de darle el gran empujón, desplazando la infravivienda de la gran totalidad, "pero todavía queda algo". Y hay que mantenerlo, y es costoso y no se hace en muchas ocasiones.

Así, pasada la puerta del centro de interpretación del Teatro Romano, nos topamos con la callejuela del Duende, también cerrada con una verja y un cartelito que cuenta su leyenda, pero sólo en castellano. Seguimos y alcanzamos el centro neurálgico del Pópulo, su única plaza, la de San Martín, y la estampa es realmente desoladora. Sólo desprende algo de vida la solitaria sala de exposiciones, sita en el bajo de la finca que hace esquina, anexa a otra que está vacía y está en venta. Justo enfrente se levanta la hermosa Casa del Almirante, que presumía ser otro de los motores de la zona una vez convertido en el hotel de cinco estrellas que nunca llega.

Menos mal que el otro de los tres arcos que flanquea el barrio, el de la Rosa, "está en buen estado". Junto a él se encuentra el Callejón del Chantre, que también está cerrado y cuyas llaves están en manos de Salus Infirmorum.

En la esquina camino de Santa Cruz también ser percibe el mal estado de la fachada del Centro de Estudios Superiores Juan Pablo II, que era la antigua guardería, donde justo se dispone a entrar una trabajadora. "Sí queremos arreglar la fachada pero no es cuestión de una simple mano de pintura, es más costoso, a ver si el Ayuntamiento nos ayuda", esgrimen desde este centro que es privado y perteneciente al Obispado.

Desde aquí seguimos por la calle Obispo José María Rancés, donde se contabilizan más fincas vacías, entre ellas la que gestionaba Monumentos Alavista para hacer apartamentos turísticos y unas termas romanas, que también le iban como anillo al dedo a la revitalización del barrio. Pero el proyecto se paralizó, como cerró las puertas de la Casa del Obispo, cuya concesión abandera esta misma empresa y que lleva más de tres años cerrada por cuestiones administrativas y judiciales, en trámites de reversión de la concesión. "Me da igual quién tenga razón, Ayuntamiento o gerencia de Casa del Obispo, pero, ¿cómo va a permanecer cerrado?", añade incrédulo José María Alonso.

Así, frente a la Casa Estopiñán, donde dicen que había una basílica que podría ser recuperada, nos fijamos en la garita típica que antecede a Santa Cruz, con un pozo restaurado y también cerrado. "No sé ni quién tiene las llaves", cuenta, aunque antes lo cuidaban las propias vecinas del barrio.

De lejos se ve Entrecatedrales, echo polvo por falta de mantenimiento. Y para terminar nos dirigimos al tercer arco, el del Pópulo, cercano a la capilla que también está cerrada salvo cuando acuden "las visitas concertadas, por lo visto previa llamada al Obispado", aunque tampoco hay ni pizca de información en la puerta.

El paseo lanza respuestas a la pregunta inicial. De por qué duerme el barrio. Y es que, según Alonso, "no nos hace falta que nos den de comer, sino trabajo, formación, inversión en el patrimonio. Sólo entonces se podría crear una cooperativa con la gente de aquí para impulsar el barrio desde el propio barrio", concluye.

También opina Juan Miguel Pajuelo que es fundamental dinamizar el barrio, dentro de un proyecto común que incluya desde coordinación entre administraciones, pasando por información en los cruceros, señalización, puesta en marcha de más iniciativas como la del mercado medieval más de una vez al año, e inversión en el patrimonio, claro. "Tiene un gran potencial histórico y arquitectónico, muchos lugares interesantes de los que hablar". Pero mientras tanto, no despierta.

La plaza San Martín con el hotel sin hacer, una finca vacía y en venta y sin negocios abiertos